В ногу со временем: в Минцифре рассказали, когда в Украине появится 5G

5G в Украине / ITU News

Реальное использование в Украине технологии сетей пятого поколения может появиться уже в 2022 году. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем telegram-канале.

"Приняли на заседании правительства постановление, которые утверждает план действий по разворачивания 5g в Украине. Предстоит год сложный работы в этом направлении", – отметил Федоров.

По его словам, это ещё один шаг к наращиванию цифрового лидерства Украины в мире.

Согласно дорожной карте, в ноябре этого года будет сформирована особая рабочая группа, которая проведет необходимый технический анализ по вопросу внедрения 5G в Украине. В Министерстве цифровой трансформации Украины подчеркнули, что нацеливаются на частоты двух групп: низкие в диапазоне 700 МГц и высокие в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Эти же диапазоны для развёртывания сетей 5G используются в Европе.

Следуя утверждённому плану, тендер на частоты для развития 5G будет объявлен в октябре 2021, а проведут его в декабре того же года. Операторы получат соответствующие лицензии, и начиная с 2022 года начнут полномасштабное развёртывание сетей нового поколения.

Ранее группа ученых из Великобритании доказала, что мобильная связь в сети 5G не несет никакой опасности для людей.