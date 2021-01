В новом Resident Evil 8 впервые в истории серии будет полноценная русская озвучка

ResidentEvil VIllage выйдет с русской озвучкой / Capcom

На официальной Steam-странице грядущего зомби-экшена Resident Evil 8 Village появилась информация о том, что игра получит русскую озвучку. Прошлые игры серии, включая ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 3, выходили лишь с локализованными субтитрами.

Стоит отметить что еще в прошлом году Capcom озвучила свои намерения по поддержанию разных регионов с помощью соответствующих цен. Вполне возможно, что полная локализация также входила в их планы.

Resident Evil: Village (в просторечии – Resident Evil 8) готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X. Такую дату представили на минувшем стриме Capcom. А обладатели PlayStation 5 могут уже сейчас пощупать игровой процесс грядущего "Резика", поскольку в PS Store уже доступна бесплатная демоверсия игры. В демо не будет никаких сражений, но игроки смогут оценить атмосферу и небольшой кусочек мира грядущей игры, Позже этой весной оно станет доступно и на остальных платформах.

Напомним, что события восьмой части продолжают историю признанной критиками Resident Evil 7 Biohazard. Новая сюжетная линия начинается с того, что Итан Уинтерс и его жена Миа мирно живут на новом месте, свободные от прошлого. Они делают первые шаги в совместной жизни, как вдруг случается новая трагедия.

Питер Фабиано, нынешний продюсер франшизы Resident Evil, пообещал что данной игре будет чем удивить своих поклонников и не только – так как она вобрала в себя все лучшие элементы предыдущих частей, а атмосфера в ней будет более напряжённой нежели во всех других представителях серии.

Resident Evil: Village можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;

В магазине Steam - 1299 гривен.

Поспешим напомнить всем поклонникам серии Resident Evil, которые с нетерпением ждут восьмую номерная часть, быть предельно внимательными – в Сети начали появляться серьезные спойлеры по игре.

Если раньше мы писали только о спойлерных названиях файлов с катсценами, то сейчас появились сами катсцены, которые раскрывают сюжетные повороты игры, включая концовку во всех деталях, и дизайны некоторых боссов.

В свое время аналогичным образом в Сеть слили подробности сюжета The Last of Us Part II за два месяца до официального релиза. Сюжет якобы слил кто-то из семьи одного из сотрудников Naughty Dog.