В PlayStation Store началась новая распродажа – украинский шутер Metro Exodus получил большую скидку

Все предложения действительны до 4-го февраля.
В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store стартовала первая распродажа 2021 года, которая продлится до 4-го февраля. В рамках распродажи можно приобрести основные хиты и эксклюзивы PS4 по привлекательным ценам.
Так, в частности, постапокалиптический шутер Metro Exodus от украинской студии 4A Games отдают за 649 грн вместо 1899. Один из лучших "сурвайвал хорроров" в истории The Evil Within можно взять за 259 грн, столько же просят за красочный и динамичный файтинг Street Fighter V от японской студии Capcom.
Из интересных предложений также можно отметить:
- Death Stranding (-66%) — 649 грн
- Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (-80%) — 189 грн
- Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (-87%) — 194 грн
- Bloodborne (-35%) — 421 грн
- Dead by Daylight (-50%) — 474 грн
- Dragon Age: Инквизиция - издание "Игра года" (-77%) — 137 грн
- Persona 5 (-85%) — 299 грн
- Little Nightmares (-75%) — 162 грн
- Titanfall 2: Максимальное издание (-83%) — 169 грн
- The Wolf Among Us (-70%) — 149 грн
- Mirror's Edge Catalyst (-83%) — 110 грн
- Wolfenstein II: The New Colossus (-70%) — 359 грн
- Mass Effect: Andromeda - стандартное издание рекрута (-65%) — 279 грн
- The Last Guardian (-60%) — 419 грн
- Monster Hunter World: Iceborne (-35%) — 649 грн
- Издание Digital Deluxe игры Detroit: Стать человеком (-65%) — 419 грн
- Deus Ex: Mankind Divided (-85%) — 142 грн
- Alien: Isolation (-80%) — 209 грн
- inFAMOUS First Light (-53%) — 229 грн
- Gravity Rush 2 (-63%) — 440 грн
Ранее мы сообщали, что сторонняя компания Decor Evolve начала продавать у себя на сайте кастомные лицевые панели для революционного контроллера DualSense от PlayStation 5.
За панель любого цвета просят всего лишь $9.99 (примерно 275 грн)., а за покупку двух и больше обещают скидку. Покупатели смогут самостоятельно установить деталь – панели легко снимаются и не требуют дополнительных инструментов.