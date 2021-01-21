В PlayStation Store началась новая распродажа – украинский шутер Metro Exodus получил большую скидку

В PS Store началась первая в новом году распродажа / Sony

В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store стартовала первая распродажа 2021 года, которая продлится до 4-го февраля. В рамках распродажи можно приобрести основные хиты и эксклюзивы PS4 по привлекательным ценам.

Так, в частности, постапокалиптический шутер Metro Exodus от украинской студии 4A Games отдают за 649 грн вместо 1899. Один из лучших "сурвайвал хорроров" в истории The Evil Within можно взять за 259 грн, столько же просят за красочный и динамичный файтинг Street Fighter V от японской студии Capcom.

Из интересных предложений также можно отметить:

Bloodborne / FromSoftware

The Wolf Among Us / Telltale Games

The Last Guardian / Team Ico

Deus Ex: Mankind Divided / Eidos-Montréal

Ранее мы сообщали, что сторонняя компания Decor Evolve начала продавать у себя на сайте кастомные лицевые панели для революционного контроллера DualSense от PlayStation 5.

За панель любого цвета просят всего лишь $9.99 (примерно 275 грн)., а за покупку двух и больше обещают скидку. Покупатели смогут самостоятельно установить деталь – панели легко снимаются и не требуют дополнительных инструментов.