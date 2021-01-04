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В работе мессенджера Telegram произошел сбой

4 января 2021, 14:28
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C проблемами в работе месседжера столкнулись пользователи из Украины, Беларуси, России.

Telegram
В работе мессенджера Telegram произошел сбой / Reuters

В понедельник, 4 января, наблюдались проблемы в работе популярного мессенджера Telegram.

Об этом сказано на сервере Downdetector, он отслеживает работу популярных ресурсов.

По информации, с проблемами в работе месседжера столкнулись пользователи из Украины, Беларуси, России, Германии и других стран.

Отметим, большая часть пользователей сообщила, что не смогла подключиться к серверу. У 82% из них не получалось подключиться к Сети в приложении. Остальные испытывали проблемы с отправкой сообщений.

За последние 24 часа почти 11 тысяч случаев сбоя в работе мессенджера было зафиксировано после обращений.

Справка. Telegram – популярный мессенджер, на платформе которого пользователи обмениваются сообщениями и различными файлами многих форматов.

Напомним, 16 декабря на территории Украины, в также в Испании, Италии, Беларуси, Германии, Великобритании и России произошел масштабный сбой в работе популярного мессенджера Telegram. С проблемой столкнулись жители украинских городов – Киева, Харькова, Львова, Донецка, Одессы, Полтавы и Кировограда.

Telegram
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