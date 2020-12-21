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В Rockstar Games рассказали, планируют ли они отказаться от одиночного режима в GTA VI

21 декабря 2020, 16:35

Разработчики не отрицают, что GTA Online стала центром внимания компании.

Rockstar Games лого / Push Square

Изначально революционная франшиза Grand Theft Auto считалась сугубо однопользовательской, но все изменилось с успехом GTA Online. В связи с этим игроков начинают терзать смутные сомнения – в частности, ознаменует ли это отход от привычных миссий для одного игрока в пользу мультиплеера?

В новом интервью для журнала GQ директор Rockstar по разработке дизайна Тарек Хамад подтвердил, что студия "абсолютно точно" продолжит заниматься одиночными играми. Впрочем, он не стал отрицать, что GTA Online стала центром внимания компании и будущим франшизы.

Сотрудник компании отметил, что они продолжат развивать сюжет таким образом, чтобы истории однопользовательских и многопользовательских режимах плотно пересекались. По его словам, такой подход должен удовлетворить всех фанатов легендарной серии Grand Theft Auto – и любителей кооперативных миссий, и тех, кто предпочитает компании для одного игрока.

Напомним, что на прошлой неделе состоялся релиз ограбления The Cayo Perico Heist для GTA Online, которое можно провернуть как и в одиночку, так и в компании. Наверняка, такого контента в будущем станет больше.

GTA Online: The Cayo Perico Heist - трейлер

Официальная дата выхода GTA VI еще не известна – Rockstar Games не выпускала анонса и даже не заявляла (официально) о разработке шестой части экшена. Разные источники сообщают, что игра будет эксклюзивом для консоли нового поколения PlayStation 5, по крайней мере, временным.

Ранее в сети появилась информация, что GTA VI будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2 – впрочем, это все еще будет большая игра, просто уже не столь колоссальная. Новый подход Rockstar заключается в выпуске больших и качественных игр, но уже почаще. Это входит в планы издателя Take-Two. Долгая разработка и массивные переработки во время производства RDR 2 были связаны как раз с ее наполнением.

Grand Theft Auto Rockstar
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