В сервисе PS Store стартовала новогодняя распродажа со скидками до 85%

Death Stranding / Kojima Productions

В сервисе PlayStation Store стартовала масштабная распродажа под названием "Новогодние предложения", которая продлится до 23 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Deus Ex: Mankind Divided отдают за 142 грн вместо 949. Ужастик от Синдзи Миками The Evil Within можно взять за 162 грн, столько же просят за платформер-головломку Little Nightmares.

Из интересных предложений также можно отметить:

Кадр из Metro Exodus

Кадр из Red Dead Redemption 2

Кадр из Resident Evil 4

Кадр из Wolfenstein II: The New Colossus

