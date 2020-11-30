В сервисе PS Store стартовала новогодняя распродажа со скидками до 85%

Пользователям предлагают приобрести различные игры по низким ценам.
В сервисе PlayStation Store стартовала масштабная распродажа под названием "Новогодние предложения", которая продлится до 23 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.
Так, в частности, одну из лучших игр уходящего поколения Deus Ex: Mankind Divided отдают за 142 грн вместо 949. Ужастик от Синдзи Миками The Evil Within можно взять за 162 грн, столько же просят за платформер-головломку Little Nightmares.
Из интересных предложений также можно отметить:
- Assassin's Creed Одиссея (-72%) — 531 грн
- Death Stranding (-66%) — 649 грн
- Metro Exodus Gold Edition (-65%) — 664 грн
- Alien: Isolation (-80%) — 329 грн
- Injustice 2 (-25%) — 486 грн
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition (-65%) — 1014 грн
- Uncharted: Утраченное наследие (-50%) — 274 грн
- L. A. Noire (-50%) — 559 грн
- Nioh (-50%) — 324 грн
- Mirror's Edge Catalyst (-83%) — 110 грн
- Набор Resident Evil "3 в 1" (-70%) — 509 грн
- The Elder Scrolls Online (-60%) — 259 грн
- Persona 5 (-75%) — 499 грн
- DmC Devil May Cry: Definitive Edition (-75%) — 299 грн
- Dishonored 2 (-70%) — 194 грн
- Anthem (-50%) — 989 грн
- The Wolf Among Us (-75%) — 124 грн
- Wolfenstein II: The New Colossus (-60%) — 479 грн
- Brothers: a Tale of two Sons (-75%) — 204 грн
- Shenmue III (-70%) — 539 грн
Ранее мы рассказывали, как получить 5 месяцев бесплатной подписки на Apple Music.
Автор: Денис Пономаренко