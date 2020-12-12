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В Сеть слили дату выхода Resident Evil 8 и планы Capcom по продвижению игры

12 декабря 2020, 17:44

Оказывается, разработчики готовят две демо-версии грядущего зомби-экшена.

Resident Evil Village (8) / Capcom

Народные умельцы продолжает рыться в слитых ранее хакерами данных Capcom и вот якобы там были найдены документы, в которых содержатся планы компании по продвижению восьмой номерной части популярной серии хоррор-экшенов Resident Evil.

Судя по утечке, релиз игры запланирован на апрель-май 2021-го для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Также в документе новую часть называют "духовным перезапуском" Resident Evil 4, которую многие фанаты и сегодня считают лучшей в серии.

С полной презентацией вы можете ознакомиться по ссылке, мы предлагаем нашим читателям наиболее интересные моменты:

Январь:

  • Новый трейлер с датой релиза;
  • Анонс версий для паст-гена;
  • Выпуск технической демо-версии (только для PS5);
  • Прием предзаказов стартует 15 января;
  • Кроме того, предыдущая игра в серии Resident Evil 7 может получить обновление, которое свяжет её с Village;

Февраль:

  • Минимум новой информации об игре, поскольку разработчики будут готовиться к "полномасштабной разработке".
  • Запланирован второй дневник разработчиков;

Март:

  • Превью от журналистов и блогеров с новым геймплеем;
  • Запуск сайта в честь 25-летия серии.

Апрель:

  • Выход второй демо-версии (теперь уже для всех платформ);
  • Новая информация;
  • Третий дневник разработчиков и премьера игры в конце месяца.
Resident Evil Village
Кадр из Resident Evil Village / Capcom

Касаемо демо-версий в документе уточняется, что первое демо под названием Village будет техно-демо исключительно для консоли PS5, чтобы продемонстрировать бесшовность мира. События будут происходить в деревне.

В апреле выйдут две демо-версии на ограниченное время: улучшенная Village за три недели до релиза (только для консолей PlayStation) и новое демо Castle за две недели до релиза (только для консолей PlayStation). За неделю до официального релиза обе демо станут доступны для всех платформ.

Напомним, ранее стало известно, что японская компания-разработчик Capcom подверглась атаке хакеров. Злоумышленники похитили более терабайта данных из корпоративных сетей в США, Японии и Канаде и потребовали 11 млн долларов за их неразглашение.

Впрочем, Capcom не спешит идти на попятную, в результате чего в сети каждый день появляются свежие данные о различных проектах и сделках издателя. Так, в частности, несколькими неделями ранее были представлены документы, подтверждающие разработку ещё одного ранее неанонсированного проекта во вселенной Resident Evil, выход которого запланирован на конец 2021 года.

Resident Evil Capcom PlayStation 5 Xbox Series X Resident Evil 8 Resident Evil 4 Xbox Series S Resident Evil Village
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