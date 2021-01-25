Появилось ещё одно подтверждение факта разработки Ghost of Tsushima 2 для PS5

Ghost of Tsushima 2 уже в разработке / Sony

На Linkedin-странице Дейва Маллоя, режиссера катсцен из оригинальной игры нашли упоминание работы над "Ghost of Tsushima game" для консоли нового поколения Sony PlayStation 5.

Предполагается, что речь идёт не об обновлении оригинальной Ghost of Tsushima для PS5, так как резюме было обновлено уже после выхода некст-ген патча.

В октябре 2020-го студия разместила список вакансий, в котором искала сценариста, которому интересно писать истории в сеттинге феодальной Японии, а также имеет опыт работы с AAA-играми в открытом мире. Всё это идеально соответствует Ghost of Tsushima – AAA-игре в открытом мире в сеттинге феодальной Японии с множеством диалогов. Учитывая тот факт, что Ghost of Tsushima стала самой продаваемой новой IP за весь жизненный цикл Playstation 4, немудрено, что разработке сиквела дали зеленый свет.

Ghost of Tsushima – один из главных хитов Sony и, по мнению многих игроков, лучшая игра прошлого года. Релиз игры состоялся 17-го июля 2020 эксклюзивно для консоли PlayStation 4. В Украине стандартное издание стоит 1999 грн, делюкс-издание – 2199 грн.

Призрак Цусимы трейлер

Ранее мы сообщали, что Sony официально прекратила поддержку сайта некогда популярной серии шутеров от первого лица Killzone. Теперь домен будет автоматически перенаправлять пользователей на страницу PlayStation.

Разработчики из Guerrilla Games поблагодарили всех фанатов серии за долгие годы поддержки и проявленный энтузиазм. Судя по всему, шансов на возвращение серии уже практически нет – последняя игра в серии Killzone: Shadow Fall вышла еще в 2013 году, однако не сумела снискать популярности как среди фанатов серии, так и обычных игроков, несмотря на то, что игра была первым стартовым эксклюзивом PS4.

Справедливости ради, во времена популярности PS3 Killzone, без сомнения, была одним из самых главных флагманом среди игр Sony. Несмотря на то, что серии так и не удалось достичь уровня Halo на Xbox, она много лет держалась на высоких позициях, а издатель был готов вкладывать огромные ресурсы в развитие данного франчайза. Впрочем, игровая индустрия тоже не стояла на месте, сместив акцент в сторону кинематографичности и лихо закрученных сюжетов. И Killzone, шутер с весьма простыми "правилами", к сожалению, совсем не вписывается в эту нишу.

В настоящий момент Guerrilla Games дорабатывает сиквел Horizon Zero Dawn, который планируют выпустить во второй половине 2021 года на PS4 и PS5. Также в стенах студии ведется работа над неким "секретным" шутером от первого лица, слухи о котором ходят уже давно. Впрочем, официальный анонс стоит ожидать не раньше второй половины 2021 года.