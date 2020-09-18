В Сети опубликовали трейлер долгожданной игры Сyberpunk 2077

Разработчики сделали специальный сайт NightCity (Найт-Сити) - города, где развернется сюжет Сyberpunk 2077.
Польская компания CD Projekt RED опубликовала новый трейлер своего долгожданного проекта ‒ игры Cyberpunk 2077.
Разработчики запустили специальный сайт NightCity.Love ‒ посвященный городу, в котором разворачивается сюжет.
Трейлер сделан как ролик-"тур" по городу Найт-Сити. В видео показали и фрагменты из местных телепередач, и кадры геймплея.
Также CD Projekt RED рассказали, что Найт-Сити разделен на шесть районов, которые разработчики старались сделать как можно более убедительными и живыми.
Игроку придется изучать локации "вертикально" — от улиц до вершин небоскребов. По ходу сюжета можно будет найти новые проходы, которые соединят разные локации — например, переулки и лифты.
В студии утверждают, что мир Найт-Сити создан с вниманием к деталям ‒ даже кучи мусора разработчики размещали вручную, а строчка главного героя Ви в разговоре с другими персонажами с упоминанием какой-то улицы может запустить случайное событие.
Кроме того, в игре большую роль будут играть банды. Именно в их распоряжении лучшая техника и оружие. Поскольку главный герой — наемник, то он будет взаимодействовать с бандитами, но вести дела будет в первую очередь через клуб Afterlife.
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Cyberpunk 2077 системные требования
Минимальные:
Операционная система: Windows 7 / Windows 10 (64-разрядная)
DirectX 12
Процессор: Intel Core i5-3570K / AMD FX-8310
Оперативная память: 8 ГБ
Видеокарта: Nvidia GTX 780 (3 ГБ видеопамяти) / AMD Radeon RX 470
70 ГБ свободного места (рекомендуется SSD)
Рекомендуемые:
Операционная система: Windows 10 (64-разрядная)
DirectX 12
Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G
Оперативная память: 12 ГБ
Видеокарта: Nvidia GTX 1060 (6 ГБ видеопамяти) / AMD Radeon R9 Fury
70 ГБ свободного места, SSD
Cyberpunk 2077 - что было раньше:
- В марте 2020 года генеральный директор компании CD Projekt Group Адам Кичиньский заявил - разработчики делают концерт следующей игры.
- Ее разработкой они планируют заняться после релиза Cyberpunk 2077.
- По словам Кичиньского, высока вероятность, что новая игра будет во вселенной Ведьмака (главного хита CD Projekt RED).