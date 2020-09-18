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В Сети опубликовали трейлер долгожданной игры Сyberpunk 2077

18 сентября 2020, 20:01

Разработчики сделали специальный сайт NightCity (Найт-Сити) - города, где развернется сюжет Сyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Польская компания CD Projekt RED опубликовала новый трейлер своего долгожданного проекта ‒ игры Cyberpunk 2077.

Разработчики запустили специальный сайт NightCity.Love ‒ посвященный городу, в котором разворачивается сюжет.

Трейлер сделан как ролик-"тур" по городу Найт-Сити. В видео показали и фрагменты из местных телепередач, и кадры геймплея.

Также CD Projekt RED рассказали, что Найт-Сити разделен на шесть районов, которые разработчики старались сделать как можно более убедительными и живыми.

Игроку придется изучать локации "вертикально" — от улиц до вершин небоскребов. По ходу сюжета можно будет найти новые проходы, которые соединят разные локации — например, переулки и лифты.

В студии утверждают, что мир Найт-Сити создан с вниманием к деталям ‒ даже кучи мусора разработчики размещали вручную, а строчка главного героя Ви в разговоре с другими персонажами с упоминанием какой-то улицы может запустить случайное событие.

Кроме того, в игре большую роль будут играть банды. Именно в их распоряжении лучшая техника и оружие. Поскольку главный герой — наемник, то он будет взаимодействовать с бандитами, но вести дела будет в первую очередь через клуб Afterlife.

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Cyberpunk 2077 системные требования

Минимальные:

Операционная система: Windows 7 / Windows 10 (64-разрядная)

DirectX 12

Процессор: Intel Core i5-3570K / AMD FX-8310

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: Nvidia GTX 780 (3 ГБ видеопамяти) / AMD Radeon RX 470

70 ГБ свободного места (рекомендуется SSD)

Рекомендуемые:

Операционная система: Windows 10 (64-разрядная)

DirectX 12

Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G

Оперативная память: 12 ГБ

Видеокарта: Nvidia GTX 1060 (6 ГБ видеопамяти) / AMD Radeon R9 Fury

70 ГБ свободного места, SSD

Cyberpunk 2077 - что было раньше:

  • В марте 2020 года генеральный директор компании CD Projekt Group Адам Кичиньский заявил - разработчики делают концерт следующей игры.
  • Ее разработкой они планируют заняться после релиза Cyberpunk 2077.
  • По словам Кичиньского, высока вероятность, что новая игра будет во вселенной Ведьмака (главного хита CD Projekt RED).
новости Cyberpunk 2077 игра трейлер CD Projekt RED
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