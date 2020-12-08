В Сети появилась новая информация об игре Back 4 Blood – духовном наследнике культовой Left 4 Dead

Ожидается, что новый трейлер игры покажут на грядущей церемонии награждения The Game Awards 2020,
Известный инсайдер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker), ведущий канала Valve News Network, выпустил новое видео, посвящённое грядущему кооперативному шутеру от создателей Left 4 Dead под названием Back 4 Blood.
Геймеров ожидает "новое поколение зомби-шутеров" с полчищами кровожадных зомби, множеством карт и способов уничтожения пробудившихся мертвецов. Ожидается, что новый трейлер игры покажут на грядущей церемонии награждения TGA 2020, которая пройдет уже в эту пятницу.
Геймплейно игра похожа на легендарный Left 4 Dead 2 с добавленными элементами современных шутеров: прицеливание, бег и механики, завязанные на передвижении. Игровая механика также не претерпит изменений – игрокам всё также надо передвигаться в кампаниях от точки A до точки Б, подбирая оружие для убийства зомби, которыми командует продуманный искусственный интеллект;
По уверению инсайдера, в Back 4 Blood будут разные на выбор модели выживших, которые отличаются друг от друга способностями и статистикой. К слову, игра не ограничится только четырьмя персонажами.
Сейчас игру делают на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Напомним, что церемония The Game Awards 2020 начнётся 11 декабря в 02:00 по Киеву. Там ожидается не только вручение наград, но и традиционные показы новых игр, сюрпризы и анонсы.
По неподтверждённым данным, в ходе церемонии состоится анонс новой части Silent Hill, которая станет перезапуском серии и выйдет эксклюзивно на консоли нового поколения PlayStation 5.