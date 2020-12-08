В Сети появилась новая информация об игре Back 4 Blood – духовном наследнике культовой Left 4 Dead

Кадр из Back 4 Blood / Turtle Rock Studios

Известный инсайдер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker), ведущий канала Valve News Network, выпустил новое видео, посвящённое грядущему кооперативному шутеру от создателей Left 4 Dead под названием Back 4 Blood.

Геймеров ожидает "новое поколение зомби-шутеров" с полчищами кровожадных зомби, множеством карт и способов уничтожения пробудившихся мертвецов. Ожидается, что новый трейлер игры покажут на грядущей церемонии награждения TGA 2020, которая пройдет уже в эту пятницу.

Геймплейно игра похожа на легендарный Left 4 Dead 2 с добавленными элементами современных шутеров: прицеливание, бег и механики, завязанные на передвижении. Игровая механика также не претерпит изменений – игрокам всё также надо передвигаться в кампаниях от точки A до точки Б, подбирая оружие для убийства зомби, которыми командует продуманный искусственный интеллект;

По уверению инсайдера, в Back 4 Blood будут разные на выбор модели выживших, которые отличаются друг от друга способностями и статистикой. К слову, игра не ограничится только четырьмя персонажами.

Сейчас игру делают на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Напомним, что церемония The Game Awards 2020 начнётся 11 декабря в 02:00 по Киеву. Там ожидается не только вручение наград, но и традиционные показы новых игр, сюрпризы и анонсы.

По неподтверждённым данным, в ходе церемонии состоится анонс новой части Silent Hill, которая станет перезапуском серии и выйдет эксклюзивно на консоли нового поколения PlayStation 5.