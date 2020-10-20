В сети появилась возможная дата релиза новой части God of War

God of War: Ragnarok / IMDb

God of War: Ragnarok может выйти 5 февраля следующего года. Информация об этом появилась на сайте IMDb, крупнейшем мировом агрегаторе информации о кинематографе, однако позже точная дата была удалена. Впрочем, интернет помнит все.

Слово Ragnarok, скорее всего, будет подзаголовком будущей God of War, однако официально эта информация пока не подтверждена. С древнескандинавского термин Рагнарёк переводится как "сумерки богов". Согласно легендам, он означает гибель богов и всего мира.

Что примечательно, на слух о возможной дате выхода также отреагировал креативный директор игры Кори Барлог (Cory Barlog). Он написал: "Рагначто? Никогда не слышал об этом".

Кори Балрог / Twitter

О сюжете грядущего проекта тоже нет никаких сведений. На текущий момент лишь известно, что игра выйдет в 2021 году. Она точно появится на консоли нового поколения PS5, а вот релиз на "старичке" PlayStation 4 под вопросом, хотя Sony и решила выпустить на консоли текущего поколения ряд эксклюзивов PS5.

В настоящий момент в PSN проходит распродажа в честь приближающегося Хэллоуина, где Вы можете ознакомиться с предыдущей игрой во франшизе God of War, вышедшей в 2018.