В Сети появились дата выхода и сюжетные детали Far Cry 6

Джанкарло Эспозито - главный злодей Far Cry 6 / Ubisoft

Как и всегда, говорить наверняка рано, и о достоверности спойлеров можно будет узнать или после реакции на них разработчиков, или после премьера игры. Однако, человек, который представился тестировщиком, рассказал о ранних этапах сюжета Far Cry 6.

Он написал на форуме Reddit о том, что геймеры встретятся с главным злодеем Антоном и его сыном Диего после первой миссии. Каким-то образом им удастся избежать схватки. После этого вас выпускают в открытый мир, и начинается безумие.

Far Cry 6 разрабатывают для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и Google Stadia. Согласно информации от одного из скандинавских ритейлеров, релиз нового проекта от Ubisoft состоится 30 апреля. Изначально издатель планировал выпустить игру в феврале, но позже перенес релиз на следующий финансовый год, который начнётся в грядущем апреле и закончится в марте 2022 года.

Почему стоит ждать Far Cry 6

Джанкарло Эспозито (наиболее известный по роли Густаво Фринга в культовом сериале "Во все тяжкие") – главная причина ожидания следующей части Far Cry. Даже несмотря на, откровенно говоря, слитого антагониста в прошлой номерной части и недожатой тематике сектантского общества, где-то в глубине души все еще кроится надежда, что у Ubisoft получится выдать неплохую историю с харизматичным злодеем.

В Far Cry 6 авторы отказались от немого салаги, и в шестой части главным героем станет полноценный прописанный персонаж. Исследовать Монтану в прошлой части было интересно, а проблем с симуляцией открытого мира у Ubisoft не было и подавно.

Far Cry 6 - трейлер

Ранее мы рассказывали о EVERYWHERƎ – амбициозной игре от создателя Grand Theft Auto, выход которой ожидается до конца этого года. Проект придумали ещё в 2016 году и начали разрабатывать на движке Amazon Lumberyard, но уже в ноябре прошлого года BARB объявили о переезде на Unreal Engine. Всего над игрой работают больше 130 человек, среди которых есть несколько выходцев из Rockstar.

На бумаге Everywhere звучит как потенциальный вымысел – открытый мир, полная свобода действий, индивидуальная история для каждого игрока, кооператив, сеттинг ближайшего будущего. Н