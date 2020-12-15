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В Сети появились новые скриншоты из грядущего зомби-экшена Resident Evil 8

15 декабря 2020, 23:15

Угостить всю нежить свинцом можно будет уже в следующем году.

Resident Evil Village
Resident Evil 8 Village / Capcom

Компания Capcom предоставила издательству IGN первые официальные скриншоты восьмой номерной части популярной серии хоррор-экшенов Resident Evil.

Resident Evil 8: Village начинается через несколько лет после ужасных событий признанной критиками Resident Evil 7 Biohazard, хотя геймеров ждет совершенно новое место действия – окутанная мрачными тайнами европейская деревня.

Новая сюжетная линия начинается с того, что Итан Уинтерс и его жена Миа мирно живут на новом месте, свободные от прошлого. Они делают первые шаги в совместной жизни, как вдруг случается новая трагедия.

Питер Фабиано, нынешний продюсер франшизы Resident Evil, пообещал что данной игре будет чем удивить своих поклонников и не только – так как она вобрала в себя все лучшие элементы предыдущих частей, а атмосфера в ней будет более напряжённой нежели во всех других представителях серии.

Кадр из игры Resident Evil 8 / IGN
Кадр из игры Resident Evil 8 / IGN
Кадр из игры Resident Evil 8 / IGN

Поспешим напомнить всем поклонникам серии Resident Evil, которые с нетерпением ждут восьмую номерная часть, быть предельно внимательными – в Сети начали появляться серьезные спойлеры по игре.

Если раньше мы писали только о спойлерных названиях файлов с катсценами, то сейчас появились сами катсцены, которые раскрывают сюжетные повороты игры, включая концовку во всех деталях, и дизайны некоторых боссов.

В свое время аналогичным образом в Сеть слили подробности сюжета The Last of Us Part II за два месяца до официального релиза. Сюжет якобы слил кто-то из семьи одного из сотрудников Naughty Dog.

The Last of Us Part II Resident Evil 8 Resident Evil Village
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