Создатели Dragon Age 4 приготовили приятный сюрприз для поклонников культовой ролевой серии

Bioware игры студии / WhatCulture

Исполнительный продюсер BioWare Austin Кристиан Дейли поздравил всех фанатов ролевых игр с праздниками и в честь этого опубликовал новый концепт-арт следующей части Dragon Age, которая была официально представлена в рамках The Game Awards 2020 в прошлом месяце.

Изображение позволяет взглянуть на одного из персонажей, который, как отметили внимательные пользователи, уже мелькал в декабрьском тизер-трейлере. Герой одет в броню золотого цвета и держит в руках волшебный лук – возможно, это полноценное оружие или своего рода заклинание.

Подзаголовка или номера в названии следующей части пока нет, всё, что известно на текущий момент – сюжетно это прямое продолжение последней Dragon Age: Inquisition, где детально раскроют линию одного из компаньонов прошлой части мага Соласа. Обещают и встречу с другим известным персонажем.

Больше никаких деталей, сроков выхода и прочих особенностей проекта в BioWare не сообщили. Команда пока не готова делиться подробностями, но они скоро появятся.

Dragon Age 4 - новый концепт-арт

Кадр из трейлера

Напомним, что последняя часть в серии – Dragon Age: Inquisition – вышла 18-го ноября 2014 года и была тепло принята игроками и критиками, а также получила множество наград в номинации "Игра года".

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Также на церемонии награждения The Game Awards 2020 состоялась долгожданная премьера трейлера следующей игры по вселенной Mass Effect, которая была официально представлена в ноябре прошлого года в рамках празднования дня N7.

У игры всё ещё нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии. Однако над проектом работает "команда ветеранов Bioware", что, безусловно, должно придать оптимизма фанатам франшизы.