В сети произошла утечка данных Capcom: Resident Evil 8, сделки с Google и Sony и многое другое

Что стало известно по слитым данным Capcom

Хакеры, что украли более 1 ТБ данных компании Capcom своё слово сдержали, но пока частично. Японская компания проигнорировала их требования и те выложили 1/10 часть данных о различных проектах и сделках издателя в общий доступ.

Начнем, пожалуй с нашей любимой серии Resident Evil. Согласно слитой информации, релиз новой части с подзаголовком Village (8) состоится в апреле 2021 года, а до этого хоррор получит демоверсию. Пока что игра официально заявлена для PlayStation 5, Xbox Series и PC, но Capcom рассматривает возможность выпуска проекта на PS4 и Xbox One.

Согласно утечке также сообщается, что Google заплатила Capcom $10 миллионов за выход Resident Evil 7 и Village в сервисе Google Stadia. Параллельно Sony предоставила издателю вдвое меньшую сумму за VR, временную эксклюзивность дополнений и демо.

Помимо этого, упоминается следующая информация:

Resident Evil 4 посетит VR-шлем Oculus;

Monster Hunter: Rise и Monster Hunter: Stories 2 выйдут на PC спустя шесть месяцев после релиза на Switch;

В разработке могут быть два сетевых проекта: королевская битва по Resident Evil и шутер под кодовым названием Shield;

Shield планируют выпустить в ранний доступ в сентябре 2021 года с последующим релизом в марте 2022 года для всех актуальных платформ. После релиза для игры выпустят платные дополнения;

Упоминается проект под кодовым названием GUILLOTINE для Switch;

В сеть утекли исходный код Devil May Cry 2 и Resident Evil: Umbrella Chronicles;

Capcom рассматривает на будущее модель игр-сервисов.

Напомним, что ранее в Сеть утёк исходный код игры Watch Dogs: Legion размером 560 гигабайт.