В Сети засветилось коллекционное издание главного зомби-экшена 2021 Dying Light 2

Изображение коллекционного издания Dying Light 2 / Techland

На сайте чешского ритейлера появилось изображение коллекционного издания зомби-экшена Dying Light 2 от польской студии Techland, который был назван самой ожидаемой игрой в Steam после выхода Cyberpunk 2077.

Предзаказ коллекционки предлагалось оформить за 5555 чешских крон – примерно 7299 грн. В состав специального издания входит сама игра, эксклюзивная фигурка, артбук, стилбук, ультрафиолетовый фонарик, карта с секретными локациями и стикеры с ультрафиолетовой краской.

Возможно, это издание в продажу получило множество магазинов: подписи сделаны на английском языке, а само изображение выглядит довольно правдоподобно. Это обнадёживает: видимо, игра выйдет уже совсем скоро. Напомним, что изначально выход игры был запланирован на весну 2020 года, но Techland потребовалось больше времени для воплощения своего видения "крупнейшего проекта в истории студии".

События Dying Light 2 разворачиваются спустя пятнадцать лет после первой вспышки вируса. Последнее крупное поселение людей борется за выживание в беспощадном мире, кишащем зараженными. Здесь в современном обличии воплотились все ужасы темных веков: днем в поисках ресурсов или тех, у кого их можно отнять, по улицам бродят бандиты, группировки и умирающие от голода жители, а ночью из своих темных убежищ на охоту выходят кровожадные зараженные.

Напомним, что первая часть Dying Light вышла 27 января 2015-го года для консолей PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра была тепло принята игроками и критиками, а также получила несколько наград в номинации "Игра года".

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Ранее в Сети появилась новая информация о сиквеле сурового викингского экшен-RPG Lords of the Fallen. . Её разрабатывает новая студия, Hexworks (но работают там всё те же ветераны игровой индустрии из CI Games), а акцент будет смещён с "силового фэнтези" на "тёмное фэнтези".

Выйдет игра в первую очередь для ПК, PS5 и Xbox Series X (может быть, и для старого поколения, но это пока не точно), а ещё проект называют самым амбициозным в истории студии. Предположительная дата выхода – 2022-2023 год.