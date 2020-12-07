В Steam состоялся выход игры про легендарного киллера Джона Уика

John Wick Hex / Steam

В сервисе цифровой дистрибуции Steam наконец вышел стратегический экшен John Wick Hex, который в течение года был эксклюзивом Epic Games Store. Пользователи Steam пока тепло встречают игру от британской студии Bithell Games, подарившую нам такие инди-шедевры, как Thomas Was Alone и Volume.

Сейчас у проекта 40 пользовательских обзора, 75% которых являются положительными. Что примечательно, её сразу же продают с 30-процентной скидкой, за 195 грн. Средняя оценка тайтла на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 78 баллов из 100 от критиков.

Игровой процесс в John Wick Hex представляет собой сочетание элементов экшена и тактической головоломки, сами же создатели называют этот жанр "шахматы с боевой хореографией". Боеприпасы ограничены, а варианты тактики используемой при прохождении уровня зависят от имеющегося арсенала.

Сюжет игровой адаптации не пересекается с событиями трилогии и рассказывает свою оригинальную историю.

John Wick Hex - геймплей

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

PS Store - 649 грн;

Steam - 195 грн;

EGS - 279

Ранее в сервисе Steam состоялся релиз бесплатной демоверсии живописного платформера под названием Tukoni, созданного по мотивам одноименных книг украинской писательницы Оксаны Булы.

Игра, в свою очередь, стала реальностью благодаря Украинскому культурному фонду (УКФ), который выделил на разработку игры грант в размере 700 тысяч гривен. Авторами игры стали представители сразу нескольких украинских игровых студий.