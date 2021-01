В Steam вовсю идёт бесплатная раздача милого, но страшного хоррора Little Nightmares

Стартовала раздача Little Nightmares для Steam / Bandai Namco

Издательство Bandai Namco Entertainment на сайте своего магазина устроило бесплатную раздачу приключенческого хоррора Little Nightmares для пользователей сервиса Steam.

Для получения милого, но страшного хоррора игрокам необходимо зарегистрироваться на сайте компании и добавить игру в корзину. После этого в вашем профиле должен появиться ключ.

Сообщается, что один пользователь может получить до двух ключей. В данный момент сайт работает с перебоями из-за большого количества желающих – в любом случае раздача продлится до 17-го января, поэтому никто не останется без подарка.

Напомним, что в настоящий момент студия дорабатывает вторую часть Little Nightmares, выход которой ожидается уже в следующем месяце, 11-го февраля. По сюжету, вы играете за мальчика Моно, попавшего в мир, деформированный Передачей от далекой башни. Вместе с Шестой, девочкой в желтом плаще, ставшей его проводником, Моно пытается раскрыть темные тайны Маяка.

Little Nightmares II можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

В PS Store игра будет стоить 1199 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1199 гривен;

В магазине Steam - 279 гривен.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит новогодняя распродажа, в рамках которой со скидками продаются игры разной степени известности. Все предложения действительны до 20-го числа.

Так, в частности, одну из самых высокооцененных игр уходящего поколения Bloodborne со всеми дополнениями отдают за 451 грн вместо 1049. Обновленную версию The Last of Us для PS4 можно взять за 324 грн, столько же просят за ролевой экшен Horizon: Zero Dawn.