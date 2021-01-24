В Tom Clancy’s The Division пройдет ивент, посвященный миру Resident Evil

The Division x Resident Evil кроссовер / Ubisoft

Авторы многопользовательского боевика Tom Clancy’s The Division 2 анонсировали новое внутриигровое событие, приуроченное к 25-й годовщине популярной серии хоррор-экшенов Resident Evil от Capcom.

Ивент начнётся 2 февраля. Именно тогда владельцы дополнения "Tom Clancy’s The Division 2: Воители Нью-Йорка" смогут разблокировать ящики с уникальными предметами персонализации в стиле Resident Evil.

В ходе мероприятия спецагенты смогут разблокировать или купить до 21 нового предмета одежды, которые помогут воссоздать узнаваемые образы из Resident Evil. Кроме того, будут доступны предметы экипировки Resident Evil, окраски оружия, нашивки, трофеи для рюкзака. Все агенты, зашедшие в игру, пока длится событие, смогут начать собирать коллекцию, получив 3 элемента экипировки Леона Кеннеди. Ивент завершится 15 февраля.

Tom Clancy’s The Division 2 доступна на Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, на Windows PC (в Epic Games Store и Ubisoft Store), а также пользователям Ubisoft+, сервиса по подписке Ubisoft. Игра вышла в марте 2019-го и получала преимущественно положительные отзывы, согласно агрегатору рецензий Metacritic. Большинство обзорщиков хвалят за напряженный, насыщенный игровой процесс, а также систему стрельбы и лута, которые были хорошо продуманы и предлагали игроку выбор.

Для всех желающих ознакомиться с The Division 2 доступны следующие предложения:

The Division 2 x Resident Evil кроссовер - трейлер

Напомним, что ранее на этой неделе состоялась долгожданная презентация восьмой номерной части популярной серии хоррор-экшенов Resident Evil, на которой нам наконец-то сказали точную дату выхода, показали небольшой геймплейный ролик и рассказали про коллекционное издание.

Resident Evil: Village (в просторечии – Resident Evil 8) готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X. Покупатели на консолях текущего поколения получат бесплатное обновление для новых систем.

Студия также выпустила бесплатное демо Maiden эксклюзивно для консоли Sony PlayStation 5. События пробной версии происходят отдельно от основного сюжета 8-ой части, а игрокам в роли "девицы" предстоит сбежать из подземелья вампирши Леди Димитреску. В демо не будет никаких сражений, но игроки смогут оценить атмосферу и небольшой кусочек мира грядущей игры, Позже этой весной оно станет доступно и на остальных платформах.