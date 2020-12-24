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В Украине выпустили первые почтовые марки с эффектом дополненной реальности

24 декабря 2020, 13:47
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Тираж марок – 100 тысяч, каждая номиналом 9 грн.

Укрпочта / Казаки

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" в партнерстве с компанией Art Nation презентовали новогодние марки с технологией дополненной реальности. Сюжетом марки стали любимые для многих поколений украинцев герои мультсериала "Казаки" – Грай, Око и Тур.

Как говорится в официальном пресс-релизе, при наведении камеры смартфона на одну из таких марок, казаки "оживают" при помощи дополнительной реальности и приветствуют обладателей с наступающими Новым годом и Рождеством.

Технология дополненной реальности для почтовых марок доступна через бесплатное мобильное приложение WowBox AR, которое можно скачать с магазина App Store и Google Play. Кроме того, пользователи могут делать фото и видео с любимыми персонажами и публиковать их в социальных сетях.

По словам генерального директора Art Nation Эдуарда Ахрамович, для него коллаборация с Укрпочтой – это больше, чем просто бизнес-партнерство: "Мы создали новую интерактивную почтовую марку с большой любовью к своему делу. Она открывает новую возможность общения между двумя поколениями: поклонниками традиционного переписки и сторонниками современных digital-каналов".

Почтовые марки "Казаки" изготовлены на самоклеящейся бумаге. Тираж марок – 100 тыс. экземпляров. Приобрести их можно в отделениях Укрпочты, а также на официальном онлайн магазине оператора.

Укрпоч

Отметим, что премьера первой части мультсериала "Казаки" состоялась в 1967 году и состояла из 11 серий. В мультфильмах отсутствуют диалоги, за исключением иногда приводимого вступительного или заключительного текста "от автора"– действие происходит в виде интуитивно понятных сцен. Позже, после распада СССР, цикл был продолжен в независимой Украине на студиях "Укранимафильм" и Baraban.

Ранее компания Новая Почта запустила новый способ оплаты в отделениях – с помощью услуги бесконтактного и удобного автоматического списания денег за посылку.

Суть услуги заключается в следующем: оплата осуществляется автоматически с карты клиента, после того как он осмотрел и готов забрать посылку. Обязательным условием является предварительная привязка банковской карты к приложению Новой почты и последующий выбор её в качестве основной для списаний. В случае если карт несколько – выбрать ту, с которой средства будут списывать по умолчанию.

Укрпочта
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