В Украине в продажу поступила долгожданная ролевая игра Киберпанка 2077: где купить

Долгожданная игра Cyberpunk 2077, впервые анонсированная в 2012 году, поступила в продажу по всему миру на ПК и консолях.
Спустя восемь лет после анонса, трех переносов и двух лет активного нахождения в инфополе, Cyberpunk 2077, новое творение польской студии CD Project RED, наконец-то вышло на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Stadia.
Семь выпусков Night City Wire и более сотни постов самых разных размеров позади и, казалось бы, мы должны с улыбкой на лице прощаться с этой безумной гонкой новостей, спекуляций и споров, связанных с Киберпанком, но в сердце какая-то грусть.
Наверное, потому что это единственный, по-настоящему эпохальный долгострой, который получает такой объем внимания. Ближайший конкурент – проекты Rockstar Games, но сейчас компания держит нас в тишине. К слову, ранее игроки нашли отсылку к GTA VI в трейлере Grand Theft Auto Online.
Кто-то говорит, что даже после 180+ часов в игре, в Cyberpunk 2077 остается еще полным-полно квестов и контента для исследования, а кому-то хватило 22 часов для полного прохождения. Неважно сколько займет сожжение всего города для Ви – главное, чтобы вы получили от этого процесса удовольствие.
Киберпанк 2077 - где купить
Киберпанк 2077 можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.
В PS Store игра стоит 1 999 гривен.
- В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
- В магазине GOG - 850 гривен;
- В магазине Steam - 899 гривен;
- В магазине EGS - 899 гривен.
Вне зависимости от выбранного издания, вы также получите:
Также каждый из магазинов подготовил уникальные плюшки для своих пользователей:
Бонусы для GOG-версии:
Бонусы для Steam-версии:
Бонусы для EGS-версии:
Для любителей физических копий CD Projekt RED подготовила приятный подарок в виде множества разнообразных бонусов:
- Футляр с кодом для загрузки игры и дисками с саундтреком (Версия для ПК);
- Футляр с игровыми дисками (Версия для PS4 и Xbox);
- Справочник с информацией об игровом мире и его истории;
- Открытки из Найт-Сити;
- Карта Найт-Сити;
- Наклейки;
- Двусторонняя обложка.
Цифровые бонусы:
- Цифровой комикс;
- Саундтрек из игры;
- Буклет с подборкой иллюстраций из игры;
- Книга правил Cyberpunk 2020;
- Обои для рабочего стола и мобильного телефона.
Цена на стандартное издание варьируется от 1849 до 1999 грн в зависимости от дистрибьютора.
Вдобавок разработчики подготовили для своих фанатов особое коллекционное издание Cyberpunk 2077. В него входит:
- Коллекционная коробка;
- Двусторонняя обложка;
- Футляр с кодом для загрузки игры и дисками с саундтреком (Версия для ПК);
- Футляр с игровыми дисками (Версия для PS4 и Xbox);
- Металлический steelbook;
- Статуэтка, изображающая V, главного персонажа игры (25 см.);
- Артбук в твёрдой обложке;
- Набор металлических значков;
- Металлический брелок для ключей Quadra V-tech;
- Экземпляр "Путеводителя по Найт-Сити" с комментариями, запечатанный в пакет для улик полиции Найт-Сити;
- Нашивки;
- Справочник с информацией об игровом мире и его истории;
- Открытки из Найт-Сити;
- карта Найт-Сити;
- Набор для стикербомбинга.
Коллекционное издание игры было раскуплено практически мгновенно, но сейчас для предзаказов ещё остались доступны версии для PS4 в магазине Фокстрот. Цена вопроса – 10 000 грн.
Ранее разработчики подтвердили, что грядущая ролевая игра получит кросс-сохранения между консолями разных поколений – то бишь игроки смогут спокойно начать играть в Киберпанк на одном поколении, а продолжить на другом.