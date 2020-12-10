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В Украине в продажу поступила долгожданная ролевая игра Киберпанка 2077: где купить

10 декабря 2020, 15:49

Долгожданная игра Cyberpunk 2077, впервые анонсированная в 2012 году, поступила в продажу по всему миру на ПК и консолях.

Кадр из Cyberpunk 2077
Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Спустя восемь лет после анонса, трех переносов и двух лет активного нахождения в инфополе, Cyberpunk 2077, новое творение польской студии CD Project RED, наконец-то вышло на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Stadia.

Семь выпусков Night City Wire и более сотни постов самых разных размеров позади и, казалось бы, мы должны с улыбкой на лице прощаться с этой безумной гонкой новостей, спекуляций и споров, связанных с Киберпанком, но в сердце какая-то грусть.

Наверное, потому что это единственный, по-настоящему эпохальный долгострой, который получает такой объем внимания. Ближайший конкурент – проекты Rockstar Games, но сейчас компания держит нас в тишине. К слову, ранее игроки нашли отсылку к GTA VI в трейлере Grand Theft Auto Online.

Кто-то говорит, что даже после 180+ часов в игре, в Cyberpunk 2077 остается еще полным-полно квестов и контента для исследования, а кому-то хватило 22 часов для полного прохождения. Неважно сколько займет сожжение всего города для Ви – главное, чтобы вы получили от этого процесса удовольствие.

Киберпанк 2077 - где купить

Киберпанк 2077 можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра стоит 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
  • В магазине GOG - 850 гривен;
  • В магазине Steam - 899 гривен;
  • В магазине EGS - 899 гривен.

Вне зависимости от выбранного издания, вы также получите:

Общие бонусы для всех версий

Также каждый из магазинов подготовил уникальные плюшки для своих пользователей:

Бонусы для GOG-версии:

Cyberpunk 2077 / GOG

Бонусы для Steam-версии:

Cyberpunk 2077 / Steam

Бонусы для EGS-версии:

Cyberpunk 2077 / EGS

Для любителей физических копий CD Projekt RED подготовила приятный подарок в виде множества разнообразных бонусов:

  • Футляр с кодом для загрузки игры и дисками с саундтреком (Версия для ПК);
  • Футляр с игровыми дисками (Версия для PS4 и Xbox);
  • Справочник с информацией об игровом мире и его истории;
  • Открытки из Найт-Сити;
  • Карта Найт-Сити;
  • Наклейки;
  • Двусторонняя обложка.

Цифровые бонусы:

  • Цифровой комикс;
  • Саундтрек из игры;
  • Буклет с подборкой иллюстраций из игры;
  • Книга правил Cyberpunk 2020;
  • Обои для рабочего стола и мобильного телефона.

Цена на стандартное издание варьируется от 1849 до 1999 грн в зависимости от дистрибьютора.

Бонусы физического издания

Вдобавок разработчики подготовили для своих фанатов особое коллекционное издание Cyberpunk 2077. В него входит:

  • Коллекционная коробка;
  • Двусторонняя обложка;
  • Футляр с кодом для загрузки игры и дисками с саундтреком (Версия для ПК);
  • Футляр с игровыми дисками (Версия для PS4 и Xbox);
  • Металлический steelbook;
  • Статуэтка, изображающая V, главного персонажа игры (25 см.);
  • Артбук в твёрдой обложке;
  • Набор металлических значков;
  • Металлический брелок для ключей Quadra V-tech;
  • Экземпляр "Путеводителя по Найт-Сити" с комментариями, запечатанный в пакет для улик полиции Найт-Сити;
  • Нашивки;
  • Справочник с информацией об игровом мире и его истории;
  • Открытки из Найт-Сити;
  • карта Найт-Сити;
  • Набор для стикербомбинга.
Cyberpunk 2077. Collectors Edition

Коллекционное издание игры было раскуплено практически мгновенно, но сейчас для предзаказов ещё остались доступны версии для PS4 в магазине Фокстрот. Цена вопроса – 10 000 грн.

Ранее разработчики подтвердили, что грядущая ролевая игра получит кросс-сохранения между консолями разных поколений – то бишь игроки смогут спокойно начать играть в Киберпанк на одном поколении, а продолжить на другом.

Cyberpunk 2077
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