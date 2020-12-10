В Украине в продажу поступила долгожданная ролевая игра Киберпанка 2077: где купить

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Спустя восемь лет после анонса, трех переносов и двух лет активного нахождения в инфополе, Cyberpunk 2077, новое творение польской студии CD Project RED, наконец-то вышло на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Stadia.

Семь выпусков Night City Wire и более сотни постов самых разных размеров позади и, казалось бы, мы должны с улыбкой на лице прощаться с этой безумной гонкой новостей, спекуляций и споров, связанных с Киберпанком, но в сердце какая-то грусть.

Наверное, потому что это единственный, по-настоящему эпохальный долгострой, который получает такой объем внимания. Ближайший конкурент – проекты Rockstar Games, но сейчас компания держит нас в тишине. К слову, ранее игроки нашли отсылку к GTA VI в трейлере Grand Theft Auto Online.

Кто-то говорит, что даже после 180+ часов в игре, в Cyberpunk 2077 остается еще полным-полно квестов и контента для исследования, а кому-то хватило 22 часов для полного прохождения. Неважно сколько займет сожжение всего города для Ви – главное, чтобы вы получили от этого процесса удовольствие.

Киберпанк 2077 - где купить

Киберпанк 2077 можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра стоит 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Вне зависимости от выбранного издания, вы также получите:

Общие бонусы для всех версий

Также каждый из магазинов подготовил уникальные плюшки для своих пользователей:

Бонусы для GOG-версии:

Cyberpunk 2077 / GOG

Бонусы для Steam-версии:

Cyberpunk 2077 / Steam

Бонусы для EGS-версии:

Cyberpunk 2077 / EGS

Для любителей физических копий CD Projekt RED подготовила приятный подарок в виде множества разнообразных бонусов:

Футляр с кодом для загрузки игры и дисками с саундтреком (Версия для ПК);

Футляр с игровыми дисками (Версия для PS4 и Xbox);

Справочник с информацией об игровом мире и его истории;

Открытки из Найт-Сити;

Карта Найт-Сити;

Наклейки;

Двусторонняя обложка.

Цифровые бонусы:

Цифровой комикс;

Саундтрек из игры;

Буклет с подборкой иллюстраций из игры;

Книга правил Cyberpunk 2020;

Обои для рабочего стола и мобильного телефона.

Цена на стандартное издание варьируется от 1849 до 1999 грн в зависимости от дистрибьютора.

Бонусы физического издания

Вдобавок разработчики подготовили для своих фанатов особое коллекционное издание Cyberpunk 2077. В него входит:

Коллекционная коробка;

Двусторонняя обложка;

Футляр с кодом для загрузки игры и дисками с саундтреком (Версия для ПК);

Футляр с игровыми дисками (Версия для PS4 и Xbox);

Металлический steelbook;

Статуэтка, изображающая V, главного персонажа игры (25 см.);

Артбук в твёрдой обложке;

Набор металлических значков;

Металлический брелок для ключей Quadra V-tech;

Экземпляр "Путеводителя по Найт-Сити" с комментариями, запечатанный в пакет для улик полиции Найт-Сити;

Нашивки;

Справочник с информацией об игровом мире и его истории;

Открытки из Найт-Сити;

карта Найт-Сити;

Набор для стикербомбинга.

Cyberpunk 2077. Collectors Edition

Коллекционное издание игры было раскуплено практически мгновенно, но сейчас для предзаказов ещё остались доступны версии для PS4 в магазине Фокстрот. Цена вопроса – 10 000 грн.

Ранее разработчики подтвердили, что грядущая ролевая игра получит кросс-сохранения между консолями разных поколений – то бишь игроки смогут спокойно начать играть в Киберпанк на одном поколении, а продолжить на другом.