Valve подвела итоги премии The Steam Awards 2020 – и в нескольких номинациях даже выиграла

Red Dead Redemption 2 – "Игра года" по версии The Steam Awards 2020 / Rockstar

Valve огласила список победителей в ежегодной церемонии The Steam Awards 2020. Пользователи Steam выбирали лучших в десяти номинациях во время зимней распродажи с 22 декабря по 3 января.

Что забавно, игрой года названа Red Dead Redemption 2, вышедшая на Playstation 4 и Xbox One в октябре 2018 года. Компьютерная версия поступила в продажу годом позже. На данный момент это один из самых высоко оцененных проектов в истории игровой индустрии -– больших похвал удостаивались только эксклюзивы Nintendo вроде The Legend of Zelda: Ocarina of Time и Super Mario Galaxy.

Также отмечены успехи легендарного геймдизайнера Хидео Кодзимы и его нового детища Death Stranding, который забрал приз в номинации "Самый инновационный геймплей". Стоит отметить, что Death Stranding является, пожалуй, одним из самых неоднозначных проектов последних лет: одни воспевают оды любви с первых же минут, другие – недоумевают и по сей день, дескать, что это вообще было.

Полный список победителей The Steam Awards 2020 выглядит следующим образом:

Игра года — Red Dead Redemption 2;

Игра года в виртуальной реальности — Half-Life: Alyx;

Любимое дитя — Counter-Strike: Global Offensive;

Друг познается в беде — Fall Guys: Ultimate Knockout;

Выдающийся визуальный стиль — Ori and the Will of the Wisps;

Самый инновационный геймплей — Death Stranding;

Лучшая игра, которая вам не даётся — Apex Legends;

Лучший саундтрек — DOOM Eternal;

Лучшая игра с выдающимся сюжетом — Red Dead Redemption 2;

Устройся поудобнее — The Sims 4.

Кадр из Doom Eternal / id Software

Ранее главные аналитики графической составляющей новых игр, Digital Foundry выбрали самые впечатляющие тайтлы 2020, как с эстетической, так и с технической точки зрения. Именно они двигали видеоигровую графику вперед в прошлом году.

На первой строчке, несмотря на обилие багов, оказалась Cyberpunk 2077. Специалисты отметили невероятную графическую детализацию в открытом мире и глобальный ретрейсинг. Скорее всего, на ближайшие пару-тройку лет игра станет обязательным бенчмарком в YouTube-роликах, где тестируют новые видеокарты и различные сборки.

На втором месте расположился супергеройский экшен Spider-Man: Miles Morales. Одной из главных графических фишек игры является трассировка лучей – с ней новый Spider-Man выглядит местами весьма кинематографично. Microsoft Flight Simulator, авиационный симулятор нового поколения, замыкает тройку лидеров. По словам специалистов, перед нами лучшая реализация облаков и неба в видеоиграх.