Valve получила штраф из-за региональных цен в Steam: чем это может обернуться

В ЕС оштрафовали Valve и 5 издателей игр на €7,8 млн / GameByte

Высший орган исполнительной власти Европейского союза (ЕС) признал региональные ограничения на продажу игр нарушением законодательства.

Расследование по данному делу началось ещё в 2017 году. Штрафы на общую сумму в 7,8 миллиона евро назначены Focus Home Interactive, ZeniMax, Valve, Koch Media, Capcom и Bandai Namco.

В отдельных европейских странах, например, в Польше, странах Прибалтики, Венгрии, Румынии, игры в Steam продавались с привязкой к регионам. А такие продажи нарушают законодательство Европейского союза: его экономическое пространство считается единым для всех стран-участниц, а пользователи не могли выбирать регион для того, чтобы приобрести игру по более выгодной цене.

Компании обязаны уплатить следующие суммы:

Focus Home Interactive – 2,888 миллиона евро (сумма снижена на 10%)

ZeniMax – 1,664 миллиона евро (сумма снижена на 10%)

Valve – 1,624 миллиона евро

Koch Media – 977 тысяч евро (сумма снижена на 10%)

Capcom – 396 тысяч евро (сумма снижена на 15%)

Bandai Namco – 340 тысяч евро (сумма снижена на 10%)

В итоге шести издательствам назначили штраф на общую сумму в 7,8 миллиона евро. Всем, кроме Valve, сумму штрафа снизили на 10-15% которая отказалась от сотрудничества с властями. Так утверждает одна сторона, а сама Valve в комментарии журналу PC Gamer утверждает, что на протяжении всего расследования сотрудничала с Еврокомиссией и передавала ей нужные доказательства. Кроме того, компания отмечает, что снятие региональных ограничений приведёт к повышению цен на игры в менее благополучных странах ЕС.

Как бы там ни было, на Valve в итоге висит штраф в 1,6 миллиона евро. Компания не согласна с решением Еврокомиссии и собирается обжаловать его.

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