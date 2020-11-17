"Ведьмачья" распродажа в GOG: Ведьмак 3 и другие игры серии по рекордно низкой цене

Экономия на охоте, вине и крови.
Пока все с нетерпением ждут релиза грядущей ролевой игры Cyberpunk 2077, до выхода которой осталось меньше месяца, поляки из CD Projekt RED решили не упускать новую волну интереса к предыдущим играм студии и запустили распродажу всех частей серии о ведьмаке Геральте в своём сервисе цифровой дистрибуции GOG.
Так, в частности, первые две части там отдают за совсем уж смешные деньги, но и Ведьмак 3 получил крайне щедрую 70%-скидку.
Акция продлится до 22-го ноября:
- The Witcher: Enhanced Edition (-85%) — 10 грн
- The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition (-85%) — 22 грн
- The Witcher 3: Wild Hunt (-70%) — 126 грн
- The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine (-60%) — 112 грн
- The Witcher 3: Wild Hunt - Hearts of Stone (-60%) — 58 грн
- The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (-70%) — 158 грн
- The Witcher Adventure Game (-85%) — 13 грн
- Thronebreaker: The Witcher Tales (-50%) — 229 грн
В настоящий момент студия дорабатывает Киберпанк 2077, релиз которой ожидается 10 декабря 2020 года. Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.
В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.
- В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
- В магазине GOG - 850 гривен;
- В магазине Steam - 899 гривен;
- В магазине EGS - 899 гривен.
Ранее разработчики подтвердили дату выхода нового выпуска информационной передачи Night City Wire, который расскажет про героя Киану Ривза.