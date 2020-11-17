"Ведьмачья" распродажа в GOG: Ведьмак 3 и другие игры серии по рекордно низкой цене

Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt / CD Projekt RED

Пока все с нетерпением ждут релиза грядущей ролевой игры Cyberpunk 2077, до выхода которой осталось меньше месяца, поляки из CD Projekt RED решили не упускать новую волну интереса к предыдущим играм студии и запустили распродажу всех частей серии о ведьмаке Геральте в своём сервисе цифровой дистрибуции GOG.

Так, в частности, первые две части там отдают за совсем уж смешные деньги, но и Ведьмак 3 получил крайне щедрую 70%-скидку.

Акция продлится до 22-го ноября:

В настоящий момент студия дорабатывает Киберпанк 2077, релиз которой ожидается 10 декабря 2020 года. Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее разработчики подтвердили дату выхода нового выпуска информационной передачи Night City Wire, который расскажет про героя Киану Ривза.