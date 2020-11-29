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Во 2-ом сезоне сериала Ведьмака от Netflix появится любимица фанатов

29 ноября 2020, 13:34

Стала известна актриса на роль королевы Мэвы.

Ведьмак 2019
Ведьмак 2019 / Netflix

На прошлой неделе в Великобритании возобновились съемки многоожидаемой второй главы фэнтезийной саги The Witcher. Ранее команда телехита Netflix дважды уходила на карантин из-за пандемии COVID-19. Судя по всему, на сей раз создатели Ведьмака вернулись на съемочную площадку в компании королевской особы.

Как сообщает издание Redanian Intelligence, шоураннеры сериала наконец определились с актрисой на роль королевы Мэвы, одной из самых ярких и интересных героинь во вселенной Ведьмака. Выбор пал на 26-летнюю шотландскую актрису Ребекку Ханссен ("Незнакомка", "Энола Холмс").

По слухам, во второй сезон ее пристроил сам Генри Кавилл, исполнитель роли Геральта из Ривии. Шотландская барышня весьма спортивна, и к тому же давненько занимается верховой ездой. Иными словами, в седле сидит как влитая.

Впрочем, некоторые фанаты уже поспешили отметить, дескать, не канон – возраст актрисы немного не соответствует книжному прототипу. Либо Ребекка сыграет Мэву во флешбэках, либо создатели сериала изменят предысторию королевы.

Ребекка Ханссен / королева Мэва

В книгах Анджея Сапковского сцены с мудрой правительницей северного королевства всегда вызывали дикий восторг у читателей. Из-за большой популярности Мэвы, поляки из CD Projekt RED даже посвятила ей отдельную игру "Кровная вражда: Ведьмак. Истории".

Напомним, что первый сезон сериала The Witcher вышел 20 декабря 2019 года. Он состоит из восьми эпизодов длительностью от 48 до 67 минут. В настоящий момент Netflix занимается производством второго сезона, релиз которого запланирован на 2021 год.

После этого планируется 3 и 4 сезоны Ведьмака – с небольшим перерывом. В разработке также находится приквел основного сериала – Ведьмак: Истоки крови, сюжет которого расскажет о Сопряжении сфер, в результате которого в мире появились монстры и охотники на них.

Ранее на Netflix появился первый фильм с украинской озвучкой.

сериалы Netflix Witcher Ведьмак Netflix
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