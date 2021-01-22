УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Время создать свою величайшую межзвёздную цивилизацию – в Epic Games Store новая бесплатная игра

22 января 2021, 12:58

В Epic Games Store в течение недели можно бесплатно добавить в свою библиотеку известную глобальную пошаговую 4Х-стратегию.

EGS
В Epic Games Store новая бесплатная игра / Galactic Civilizations III

После ежедневной раздачи игр в течение двух недель команда Epic Games и не думает сбавлять обороты – в 2021 году пользователям EGS будут продолжать раздавать проекты самых разнообразных идей и жанров.

В настоящий момент в сервисе Epic Games Store проходит раздача известной глобальной пошаговой 4Х-стратегии Galactic Civilizations III, с улучшенной по сравнению с оригинальной игрой графикой, политической и военной системой, а так же с расширенной картой галактики.

Исследуйте новые технологии, конструируйте корабли и колонизируйте новые миры. Вас ждёт множество неведомых опасностей и удивительных испытаний. Заключайте торговые и дипломатические соглашения, объявляйте войны, шпионьте за врагами и поддерживайте выдающихся граждан. А завершив игру, начинайте её снова – за любую из множества инопланетных цивилизаций, каждая из которых обладает своей историей, своими технологиями, деталями для кораблей и не только.

Забрать тайтл можно до 28-го января 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придёт уникальный двухмерный платформер-метроидвания Dandara, полный мистических существ и безграничных возможностей для исследования. Средний балл игры, по данным OpenCritic, составляет внушительные 86/100.

Galactic Civilizations III - трейлер

Ранее стало известно, что за новую часть во вселенной "Звёздных войн" будет отвечать издательский дом Ubisoft. Непосредственно разработкой новой игры займется студия Massive Entertainment, известная игрокам по дилогии The Division. Сейчас производство находится на раннем этапе – студия занята набором новых сотрудников.

Что это будет за жанр, какой период во вселенной "Звёздных войн" затронет игра и когда она выйдет, пока не сообщается. Тайтл в свою очередь будет разрабатываться на революционном движке Snowdrop, на котором работают обе части The Division. Насколько оптимизированным в итоге выйдет проект, остается только гадать.

Что примечательно, это первая за восемь лет игра по "Звёздным войнам", разработкой которой занимается не Electronic Arts. В 2012 году EA заключила эксклюзивную сделку с Lucasfilm – контракт подписывали на 10 лет и он должен был закончиться в 2023 году, но, судя по всему, ситуация изменились. Как уточнили в Disney, EA продолжит делать игры по "Звёздным войнам", но игровое подразделение отныне может сотрудничать с другими разработчиками для создания игр по культовой вселенной.

Epic Games Store
Сейчас вы просматриваете новость «Время создать свою величайшую межзвёздную цивилизацию – в Epic Games Store новая бесплатная игра». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Фанаты GTA раскопали некоторые интересные подробности GTA VIФанаты GTA раскопали некоторые интересные подробности GTA VI Легендарная линейка смартфонов Galaxy Note от Samsung прекращает своё существованиеЛегендарная линейка смартфонов Galaxy Note от Samsung прекращает своё существование Microsoft скорректировала дату выхода горячо ожидаемого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2Microsoft скорректировала дату выхода горячо ожидаемого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 На Apple оказывают давление, заставляя удалить Telegram из App Store – СМИНа Apple оказывают давление, заставляя удалить Telegram из App Store – СМИ Украинские разработчики Metro начали работать над новой части игрыУкраинские разработчики Metro начали работать над новой части игры
Следующий материал

Последние новости

13:50
У Путина одобрили ядерную сделку с США: названо условие России
13:44
Что будут колоть украинцам: появились результаты испытаний вакцины КНР от COVID-19 Видео
13:44
Вышел трейлер атмосферного хоррора The Medium от автора синематиков "Ведьмака" Видео
13:38
Кети Топурия стала мамой и показала трогательное фото сына
13:36
До +12 и серьезная опасность: синоптик составила прогноз для Украины на выходные Видео
Реклама
13:19
Антипутинские хэштеги в TikTok перед протестами набрали миллиард кликов
13:09
Ради их достоинства: Витренко объяснил, почему украинцам не нужны субсидии Видео
13:07
Гороскоп на 23 января для всех: творческий триумф и проблемы из-за злых языков Видео
13:03
Как завязать бант: лучшие способы Видео
12:58
Время создать свою величайшую межзвёздную цивилизацию – в Epic Games Store новая бесплатная игра Видео
12:57
НВО снимает сразу 5 приквелов к Игре престолов
12:51
Статус украинского языка в Евросоюзе: языковой омбудсмен раскрыл новые планы Украины Видео
12:36
Киевлянам светит вакцинация от коронавируса: названо число счастливчиков Видео
12:34
"Про дворец Путина посмотреть": в РФ предложили альтернативы митингу Навального Видео
12:27
Ходячие мертвецы 10 сезон 17 серия - что показали в трейлере Видео
12:18
Расследование о "дворце Путина": Песков сказал, пользуется ли президент скандальным особняком Видео
12:13
Итоги презентации Resident Evil 8: дата выхода, демо для PS5, трейлер, геймплей Видео
12:09
Самоподжог в центре Минска: мужчина получил ожоги более 50% тела Видео
12:00
Гороскоп на 22 января для всех: иллюзорная выгода и деловые неудачи Видео
11:48
Адель разводится с мужем после двух лет разрыва
Реклама
11:29
Умерла Мира Фурлан - звезда легендарного Вавилона-5 Видео
11:29
В Киеве отметелили сотрудников Радио Свобода: СМИ узнали причину
11:20
Пробили череп, поломали кости: появилась реакция Киева на избиение 14-летнего украинца в Париже Видео
10:58
Переход "устал": в "трубе" на Майдане в Киеве рухнул потолок Видео
10:36
Когда в Украине ослабнет эпидемия COVID-19: Степанов назвал сроки Видео
10:35
Трагедия в Харькове: генпрокурор раскрыла три основные версии пожара Видео
10:27
Эксперт объяснил, почему Украине нужны поставки газа из РФ Видео
10:20
Украинизация еще ни разу не сработала, но мы снова наступаем на эти грабли мнение
10:02
Популярный способ борьбы с температурой назвали мифом Видео
09:57
Погода на сегодня: в Киеве объявили первый уровень опасности Видео
09:43
Карантин в Украине после 24 января: Степанов объяснил ситуацию Видео
09:34
Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном Видео
09:17
Зеленский в День Соборности процитировал универсал об объединении УНР и ЗУНР Видео
08:32
Дворец грязи, или В чем большая ошибка Навального с фильмом про Путина мнение
08:31
День Соборности Украины 2021: картинки, любопытные факты и приметы Фото Видео
08:23
СМИ узнали о планах Байдена по ядерной сделке с Россией
08:20
Коронавирус в Украине 22 января: за сутки обнаружили 5,3 тыс. новых случаев Видео
07:58
"Перезапуска" отношений между Вашингтоном и Москвой не будет: Байден дал важное поручение разведке Видео
07:44
Названы 10 распространенных причин боли в теле без температуры: когда бежать к врачу Видео
07:15
"Ох, эти ножки": Оля Полякова обнажила ягодицы на горячем фото
Реклама
07:13
Смертельный пожар в харьковском доме престарелых: задержаны трое подозреваемых Фото Видео
07:13
Татьянин день и День студента в Украине: история, традиции и что нельзя делать Видео
06:54
Какими будут отношения Украины и США при Байдене мнение
06:36
Импичмент Трампа: названы новые возможные сроки старта процедуры Видео
06:31
COVID-19 может мутировать до безопасной версии Видео
06:05
В СНБО предупредили о побочных эффектах после вакцинирования от COVID-19 Видео
05:28
Кардиолог рассказал, чем опасен учащенный пульс Видео
05:06
Чем полезен гранат, и с чем его лучше есть: советы диетолога Видео
05:00
США возвращаются в игру: дипломат сделал прогноз о планах Вашингтона в мировой политике Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять