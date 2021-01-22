Время создать свою величайшую межзвёздную цивилизацию – в Epic Games Store новая бесплатная игра

В Epic Games Store новая бесплатная игра / Galactic Civilizations III

После ежедневной раздачи игр в течение двух недель команда Epic Games и не думает сбавлять обороты – в 2021 году пользователям EGS будут продолжать раздавать проекты самых разнообразных идей и жанров.

В настоящий момент в сервисе Epic Games Store проходит раздача известной глобальной пошаговой 4Х-стратегии Galactic Civilizations III, с улучшенной по сравнению с оригинальной игрой графикой, политической и военной системой, а так же с расширенной картой галактики.

Исследуйте новые технологии, конструируйте корабли и колонизируйте новые миры. Вас ждёт множество неведомых опасностей и удивительных испытаний. Заключайте торговые и дипломатические соглашения, объявляйте войны, шпионьте за врагами и поддерживайте выдающихся граждан. А завершив игру, начинайте её снова – за любую из множества инопланетных цивилизаций, каждая из которых обладает своей историей, своими технологиями, деталями для кораблей и не только.

Забрать тайтл можно до 28-го января 18:00 по Киеву, а затем ему на смену придёт уникальный двухмерный платформер-метроидвания Dandara, полный мистических существ и безграничных возможностей для исследования. Средний балл игры, по данным OpenCritic, составляет внушительные 86/100.

Galactic Civilizations III - трейлер

Ранее стало известно, что за новую часть во вселенной "Звёздных войн" будет отвечать издательский дом Ubisoft. Непосредственно разработкой новой игры займется студия Massive Entertainment, известная игрокам по дилогии The Division. Сейчас производство находится на раннем этапе – студия занята набором новых сотрудников.

Что это будет за жанр, какой период во вселенной "Звёздных войн" затронет игра и когда она выйдет, пока не сообщается. Тайтл в свою очередь будет разрабатываться на революционном движке Snowdrop, на котором работают обе части The Division. Насколько оптимизированным в итоге выйдет проект, остается только гадать.

Что примечательно, это первая за восемь лет игра по "Звёздным войнам", разработкой которой занимается не Electronic Arts. В 2012 году EA заключила эксклюзивную сделку с Lucasfilm – контракт подписывали на 10 лет и он должен был закончиться в 2023 году, но, судя по всему, ситуация изменились. Как уточнили в Disney, EA продолжит делать игры по "Звёздным войнам", но игровое подразделение отныне может сотрудничать с другими разработчиками для создания игр по культовой вселенной.