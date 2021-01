Все, что нужно знать о The Medium – польском Silent Hill с уникальной игровой механикой

Все, что нужно знать о The Medium / Bloober Team

Поляки из студии Bloober Team начинают активно знакомить игроков со своим новым детищем The Medium, который выходит в конце этого месяца – 28 числа. Сразу после релиза игра будет доступна в сервисе Game Pass для Xbox One, Xbox Series и PC.

Изначально проект должен был выйти 10 декабря, но CD Projekt Red буквально снесли планы студии, перенеся на это же число свой Cyberpunk 2077.

В этот раз польский коллектив выступил в несколько иной манере и опубликовал 9 странных фактов, посвященных игре и разработке. Ключевая фишка игры заключается в том, что исследование одной и той же локации будет происходить параллельно в материальном и духовном мире – эта особенность настолько прожорливая, что даже на Xbox Series X игра будет работать в 4K/30 FPS при включенном рейтрейсинге.

Все, что нужно знать о The Medium

1. Концепция игры появилась ещё в 2012-ом году, релиз планировался для Wii U, Xbox 360 и PlayStation 3. В интернете ещё можно найти материалы о той самой версии, хоть с тех времён она сильно изменилась.

2. Главных персонажей играют знаменитые польских актера: Вероника Росати – скоро с её участием выйдет фильм Never Gonna Snow Again и Марчин Дорочиньский – его можно было увидеть в сериале The Queen's Gambit на Netflix.

3. Над игрой работают сразу трое, кто был причастен к серии Silent Hill. Акира Ямаока занимает должность одного из композиторов. Вокальные партии исполнит Мэри Элизабет Макглинн. И одного из персонажей озвучит Трой Бейкер.

4. Действия игры происходит в отеле "Нива". Её реальным прототипом является гостиница "Краковия", что находится в городе Краков, Польша. К её переносу в виртуальный мир подошли очень тщательно, чтобы сделать это место уникальным, но при этом сохранить часть атмосфера исходника.

5. Игра начнется в доме Марианны. У этого здания также есть прототип в городе Краков, возле площади Яна Матейки. Это же здание времён 2084-ого года вы могли видеть в предбудущей игре студии – >observer_, что в прошлом ноябре получила переиздание Observer: System Redux.

6. Ключевые разработчики самолично отыграли всё катсцены игры, эти видео-материалы стали преферансами для настоящих актеров съёмкb при захвате движения. В условиях удалённой работы во время пандемии это решение стало очень полезным. Общая продолжительность роликов составит около 90 минут, что вы увидите во время 9-10-часового прохождения. Некоторые из них также будут проходить в двух мирах.

7. У игры минимальный интерфейс. Например, уровень духовной энергии Марианны в потустороннем мире отображается через её руку.

8. Действие игры происходит на территории заброшенного коммунистического курорта. В связи с этим на территории комплекса можно найти много артефактов, что отсылают к той эпохе. Тут разработчики отметили заброшенную машину одной из марок, что сейчас ценится автолюбителями ретро-машин по всему миру.

9. В игре много пасхалок, как к поп-культуре, так и к другим играм Bloober Team. А также на почтовых конвертах можно найти марки с изображением членов команды разработчиков.

Игру можно будет купить как на консолях Xbox, так и на ПК. В Microsoft Store игра будет стоить 1 299 гривен.

В магазине Steam - 607 гривен;

В магазине EGS - 638 гривен.

Ранее создатель культовой серии Silent Hill Кэйитиро Тояма поделился первыми подробностями о своем новом проекте.

Команда работает над прототипом новой игры в жанре экшн-адвенчура, которая должна понравиться фанатам его предыдущих работ. По словам именитого японского разработчика, игра будет ощущаться как хоррор, но не хардкорный – с расчетом на более широкую аудиторию и новичков жанра.

К слову, у игры всё ещё нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии – команда пока довольно маленькая, а обстановка в студии напоминает скорее семью, чем офис. Впрочем, Тояма пообещал, что процесс создания будет куда более открытым, чем во время его сотрудничества с Sony.