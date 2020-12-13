Все против Facebook: американская корпорация может потерять Instagram и WhatsApp

Марк Цукерберг / Financial Times

Федеральная торговая комиссия США требует забрать дочерние компании Instagram и WhatsApp у Facebook. С таким иском выступил генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, к иску подключились ещё 47 штатов.

Главная причина подачи иска – нанесение ущерба конкуренции на рынке. Благодаря деньгам и возможностям крупных компаний покупать более маленькие компании, как например Facebook купил Instagram, у корпораций увеличивается количество пользователей, что понижает их у другой, более малой компании.

Тем самым из-за мощи одного корпоративного гиганта страдают другие. Цель иска – отнять у Facebook компании Instagram и WhatsApp и превратить их в независимые сервисы, тем самым повысив конкуренцию на рынке.

Представители Facebook уже прокомментировал эту ситуацию и заявили, что в момент сделок, регулирующие органы одобрили эти покупки, а изменять что-то сейчас вызовет опасные прецеденты.

Социальные сети 2020 / GSMArena.com

К слову, это не первый иск по теме монополии рынка, ранее Министерство юстиции США направило в суд иск против Google, обвинив компанию в монополизме. Власти считают, что в американской корпорации слишком много контроля над глобальным рынком цифровой рекламы, который оценивается в сотни миллиардов долларов.

Министерство юстиции и генпрокуроры уже обратились напрямую к конкурентам поисковика и третьим сторонам на предмет какую часть бизнеса Google следует продать – большинство высказались о фирменном браузере.