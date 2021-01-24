Встречайте Beeper – универсальное приложение для общения в 15-ти мессенджерах сразу

Сервис Beeper объединил 15 мессенджеров в одном / TechCrunch

Эрик Мигиковски, основатель компании Pebble, которая занимается умными часами, представил универсальное приложение Beeper. Сервис поддерживает интеграцию WhatsApp, Telegram, iMessage и многих других популярных мессенджеров.

Приложение доступно на всех актуальных платформах: macOS, Windows, Linux, iOS и Android. По словам авторов, им даже удалось заставить работать iMessage за пределами экосистемы Apple.

Если у пользователя есть подключенный к интернету компьютер Mac, то он может выступить в качестве моста и переадресовывать сообщения в Beeper на любом другом устройстве. А тем, у кого нет ноутбука или компьютера от Apple, Мигиковски готов выслать восстановленный взломанный iPhone с установленным Beeper, который будет выполнять те же функции. Сейчас уже подготовлено порядка 50-ти экземпляров.

Полный список поддерживаемых мессенджеров следующий:

WhatsApp

Facebook Messenger

iMessage

Android Messages (SMS)

Telegram

Twitter

Slack

Hangouts

Instagram

Skype

IRC

Matrix

Discord

Signal

Beeper network

Скачать мессенджер пока можно только по приглашению, чтобы получить его, нужно заполнить анкету на сайте Beeper. Сервис платный – 10 долларов (270 грн) в месяц.

Ранее мы рассказывали о Reface – приложение из Украины для смартфонов, которое позволяет за считанные секунды сделать дипфейк с вашим участием в отрывках из фильмов, сериалов и даже игр.При этом, в отличие от громоздких нейросетей, вам не придется делать множество фотографий с разных ракурсов, достаточно одного фото анфас.

ервоначально приложение называлось Doublicat, и в нём можно было создавать только дипфейк-гифки, и приложение не снискало популярности. Однако украинские разработчики не отчаивались и после ребрендинга завоевали заслуженную известность. Сейчас Reface на Android и iOS входит в десятку самых популярных приложений более чем в 40 странах, а им пользуются даже звезды вроде Бритни Спирс, Снуп Догга, Гарика Харламова, Павла Воли и множество других знаменитостей.

Reface скачать можно как в Google Play так и в AppStore. Полное название для поиска - REFACE: face swap videos.