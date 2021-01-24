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Встречайте Beeper – универсальное приложение для общения в 15-ти мессенджерах сразу

24 января 2021, 17:15

По словам авторов, им даже удалось заставить работать iMessage за пределами экосистемы Apple,

Сервис Beeper объединил 15 мессенджеров в одном / TechCrunch

Эрик Мигиковски, основатель компании Pebble, которая занимается умными часами, представил универсальное приложение Beeper. Сервис поддерживает интеграцию WhatsApp, Telegram, iMessage и многих других популярных мессенджеров.

Приложение доступно на всех актуальных платформах: macOS, Windows, Linux, iOS и Android. По словам авторов, им даже удалось заставить работать iMessage за пределами экосистемы Apple.

Если у пользователя есть подключенный к интернету компьютер Mac, то он может выступить в качестве моста и переадресовывать сообщения в Beeper на любом другом устройстве. А тем, у кого нет ноутбука или компьютера от Apple, Мигиковски готов выслать восстановленный взломанный iPhone с установленным Beeper, который будет выполнять те же функции. Сейчас уже подготовлено порядка 50-ти экземпляров.

Полный список поддерживаемых мессенджеров следующий:

  • WhatsApp
  • Facebook Messenger
  • iMessage
  • Android Messages (SMS)
  • Telegram
  • Twitter
  • Slack
  • Hangouts
  • Instagram
  • Skype
  • IRC
  • Matrix
  • Discord
  • Signal
  • Beeper network

Скачать мессенджер пока можно только по приглашению, чтобы получить его, нужно заполнить анкету на сайте Beeper. Сервис платный – 10 долларов (270 грн) в месяц.

Ранее мы рассказывали о Reface – приложение из Украины для смартфонов, которое позволяет за считанные секунды сделать дипфейк с вашим участием в отрывках из фильмов, сериалов и даже игр.При этом, в отличие от громоздких нейросетей, вам не придется делать множество фотографий с разных ракурсов, достаточно одного фото анфас.

ервоначально приложение называлось Doublicat, и в нём можно было создавать только дипфейк-гифки, и приложение не снискало популярности. Однако украинские разработчики не отчаивались и после ребрендинга завоевали заслуженную известность. Сейчас Reface на Android и iOS входит в десятку самых популярных приложений более чем в 40 странах, а им пользуются даже звезды вроде Бритни Спирс, Снуп Догга, Гарика Харламова, Павла Воли и множество других знаменитостей.

Reface скачать можно как в Google Play так и в AppStore. Полное название для поиска - REFACE: face swap videos.

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