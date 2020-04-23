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Выпуск Watch Dogs Legion хотят приурочить к старту продаж PlayStation 5 и Xbox Series X

23 апреля 2020, 14:10

Из-за этого игру могут перенести еще сильнее.

Арт игры Watch Dogs Legion
Арт игры Watch Dogs Legion / Ubisoft

Первоначальный релиз Watch Dogs Legion был запланирован еще на март 2020 года, но Ubisoft решила отложить игру для полировки ее качества. Теперь же выяснилось, что игру могут перенести еще дальше, чтобы приурочить ее релиз к старту продаж PlayStation 5 и Xbox Series X.

Об этом сообщили источники сайта VGC. Релиз игры был запланирован на вторую половину 2020 года, точной даты пока не было. Теперь же его могут сдвинуть к новогодним праздникам 2020 года, когда и состоится запуск консолей следующего поколения.

Впрочем, эпидемия коронавируса может сильно повлиять на производство PS5 и нового Xbox. Если релиз консолей все-таки сдвинется, то и Ubisoft может перенести выход новой части Watch Dogs.

Читайте такжеDeath Stranding на ПК отложили из-за коронавирусаВ свое время первая часть Watch Dogs очень выиграла из-за релиза вместе с PlayStation 4 и Xbox One. Также в стартовую линейку консолей входила Assassin’s Creed IV: Black Flag. Так что Ubisoft любит соотносить релизы важных игр с новыми консолями.

Ранее стало известно, что перенос Watch Dogs Legion связан как раз с тем, что игру хотят адаптировать под консоли следующего поколения. Причем выйдет она и на текущем, и на следующем поколении. То же самое касается и других крупных релизов студии, например, Rainbow Six Quarantine.

Глава Ubisoft Ив Гиймо заявил, что пока коронавирус никак не повлиял на разработку новых игр. Студия быстро адаптировалась и перенесла часть процессов в Китай, который уже оправляется от последствий коронавируса.

Также мы рассказывали, что первые крупные игры для PlayStation 5 и Xbox Series X могут показать намного раньше. Ведь анонсы больше не привязаны к игровой выставке E3 2020, которую отменили из-за коронавируса.

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