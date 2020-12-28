Warner Bros. Games раскрыла дату релиза новой игры во вселенной Бэтмена – Рыцари Готэма

Кадр из Gotham Knights / WB Games Montreal

Пользователи сети обратили внимание на цифры с плаката, который изображён на рождественской открытке, опубликованной в официальном Twitter-аккаунте новой игры во вселенной Бэтмена – Рыцари Готэма.

Плакат анонсирует выступление акробатов Flying Graysons, которое пройдёт с 16 по 21 июля. Младший из них в дальнейшем станет напарником Бэтмена, который известен под псевдонимом Робин.

Фанаты предполагают, что информация с плаката удачно складывается в дату выхода – 16 июля 2021 года. Другие пользователи считают, что речь может идти о днях релиза на разных платформах – 16 и 21 июля.

Экшен-RPG в открытом мире, вдохновлённая вселенной Бэтмена, был представлен в августе на мероприятии DC FanDome и создаётся студией WB Games Montreal. Главными действующими лицами станут преемники Брюса Уэйна – Бэтгёрл, Робин, Найтвинг и Красный Колпак. Проект выйдет в 2021 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Gotham Knights - трейлер

Ранее в Сети появились свежие подробности новой игры во вселенной "Гарри Поттера" Hogwarts Legacy. Релиз проекта намечен уже на следующий года – осень-зима 2021. Игрокам впервые дадут возможность нуля создать своего героя, благодаря проработанному редактору персонажей, и посетить огромное количество разных уроков с мини-играми, что повысит параметры главного героя.

Игра сможет похвастаться проработанной системой репутации – игрокам придётся следить за собой и не отпускать слишком много шуток в сторону других персонажей. Это может сказаться на репутации протагониста и на факультете – его лишат очков. Одна из финальных сцен будет зависеть от того, какой именно факультет займёт первое место

Сюжет Hogwarts Legacy весьма мрачен и сравним по духу с последними фильмами про Гарри Поттера. История перекликается с третьей частью "Фантастических тварей". Тайтл будет доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.