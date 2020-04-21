Слух: Microsoft покажет новый дешевый Xbox в начале мая

Фанатский дизайн дешевого Xbox / Reddit

Microsoft уже давно официально представила свою консоль следующего поколения Xbox Series X. Но ходили слухи и о более дешевом варианте next-gen консоли. И теперь о ней появилось очень много информации.

Своими инсайдами поделился сайт Windows Central. Он часто сливает информацию о продукции Microsoft. И теперь время пришло для дешевой версии Xbox.

Консоль получит название Xbox Lockhart или Xbox Series S. Последний вариант сходится с информацией, что настоящее название консолей следующего поколения – это просто Xbox, а Series X обозначает конкретную модель.

Читайте такжеПервые масштабные игры для PlayStation 5 и Xbox Series X покажут раньше, чем ожидалосьВ Xbox Series S будет мощностей на 4 терафлопса, она заменит собой Xbox One X и Xbox One. Пускай в плане графики она слабее Xbox Series X, в ней все равно будет мощный процессор и SSD. Это позволит выпускать одинаковые игры сразу на двух консолях, отличия будут только в графике.

Xbox Lockhart уже раздали разработчикам. Презентация консоли запланирована на май 2020 года. Кстати, презентации и анонсы от Майкрософт без E3 2020 будут раскрываться постепенно. О цифровом шоу компании информации покак никакой нет.

Также часть анонсов, технических и игровых, перенесут в шоу Inside Xbox. В ходе него Microsoft и раньше делилась информацией о новинках. Теперь важность Inside только возрастет.

Ранее мы рассказывали о полных технических характеристиках Xbox Series X. Пока это самая мощная консоль следующего поколения.