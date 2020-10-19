Xiaomi представила самую быструю беспроводную зарядку в мире

Xiaomi анонсировала 80-ваттную беспроводную зарядку

Компания Xiaomi официально анонсировала свою новейшую технологию беспроводной зарядки Xiaomi 80W Wireless Charging Technology, которая по совместительству является самой быстрой беспроводной зарядкой в мире. Её мощность питания достигает 80 Вт.

По заявлению компании, данная технология позволяет зарядить аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мАч всего за 19 минут, а для достижения 10-процентной зарядки требуется всего лишь одна минута.

Революционное решение для беспроводной зарядки оснащено подставкой, на которую можно свободной разместить смартфон. Его конструкция похожа на конструкцию беспроводного зарядного устройства Google Pixel Stand.

Это не первое устройство с поддержкой быстрой беспроводной зарядки, которое Xiaomi продемонстрировала в нынешнем году. Ранее в этом году китайский производитель выпустил свою технологию беспроводной зарядки мощностью 40 Вт, а двумя месяцами ранее компания представила смартфон Mi 10 Ultra с поддержкой быстрой беспроводной зарядки на 50 Вт. Батарея смартфона ёмкостью 4500 мАч полностью заряжается за 40 минут.

Когда выйдет на рынок Xiaomi 80W Wireless Charging Technology пока неизвестно.