Юристы Sony уже выехали – для контроллеров PS5 DualSense стали продавать кастомные панели

Decor Evolve представила кастомные панели для Sony DualSense / PS5

Сторонняя компания Decor Evolve начала продавать у себя на сайте кастомные лицевые панели для революционного контроллера DualSense от PlayStation 5.

За панель любого цвета просят всего лишь $9.99 (примерно 275 грн)., а за покупку двух и больше обещают скидку. Покупатели смогут самостоятельно установить деталь – панели легко снимаются и не требуют дополнительных инструментов.

Сама Sony ранее анонсировала, что будет продавать контроллер DualSense в нескольких цветах, однако на данный момент контроллер можно купить только в базовом бело-чёрном исполнении. Что примечательно, ранее ряд сторонних компаний попытались организовать продажу панелей для PS5, однако юристы Sony активно препятствуют создателям таких аксессуаров.

Возможно, чуть позже Decor Evolve ждёт такая же участь, но пока что компания продолжает принимать заказы и доставлять их, а некоторые пользователи уже успели продемонстрировать, как выглядит кастомизированный DualSense. Поэтому если задумались о покупке – поспешите, они могут исчезнуть в любой момент.

Напомним, что продажи PS5 в Украине стартовали на 19-го ноября. Однако на данный момент просто так купить устройство у ритейлеров не получится – консолей в свободной продаже банально нет.

Кроме всего прочего, невозможностью купить PlayStation 5 у официальных партнёров Sony воспользовались спекулянты – так, в частности, Интернет заполонили всевозможные предложения, в которых новую приставку продают по цене от 20 000 до 40 000 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит новогодняя распродажа, в рамках которой со скидками продаются игры разной степени известности. Все предложения действительны до 20-го числа.