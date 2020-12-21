За один день Интернет раскопал отрезки сразу из трех отмененных игр

Кадр из Mirror's Edge / DICE

Студиям нередко приходится отказываться от работы над продуктом, в который они вкладывали не только время и деньги, но также сердца и любов. Чаще всего издатель или сами разработчики просто не верят в успех игры на рынке, даже если идея и трейлер понравились игрокам.

Впрочем, бывают и исключения – когда изначальное видение авторов существенно разилось от того, что мы получили на выходе. Так, в Сети появились видеоролики с короткой демонстрацией кадров из прототипа сразу трех отмененных игр, которые по тем или иным причинам не увидели свет.

Mirrors Edge 2

Сиквел оригинальной игры разрабатывался вплоть до 2011 года, когда ее отменили из-за "разочаровывающих" демо-показов для руководства EA. Через несколько лет процесс создания игры перезапустился, и в 2013 году был анонсирован ребут с подзаголовком Catalyst, который был двояко принят игроками.

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Doom 4

Продолжение игры должно было еще дальше уйти от корней оригинальной дилогии игр, став более жестким и суровым аналогом Call of Duty в сеттинге демонического вторжения на Землю. Шутер был отменен, после чего началась разработка перезапуска Doom (2016).

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The Simpsons: Bug Squad

Рабочий прототип с очень необычной концепцией: вы, в роли жука путешествуете по дому семейства Симпсонов. По крайней мере такой вывод об игровом процессе можно сделать исходя из демо-версии проекта, который должен был стать эксклюзивом Dreamcast, последней консоли от Sega.

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