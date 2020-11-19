Задержки, спекуляции и неопределенность – как прошёл старт продаж PS5 в Украине

PS5 / Sony

Сегодня, 19 ноября, в Украине стартовали продажи новой домашней игровой системы PlayStation 5 от компании Sony. Однако на данный момент просто так купить устройство у ритейлеров не получится – консолей в свободной продаже банально нет.

В свою очередь пользователи, кто успел оформить предварительный заказ, столкнулись с задержкой доставки. Так, к примеру, покупателям интернет-магазина Rozetka, которые ранее оформили предзаказ на PS5, начали приходить письма на электронную почту следующего содержания:

"Уважаемый клиент! Спасибо, что выбрали нас для предзаказа товара SONY PlayStation. К сожалению, поступление товара задерживается. Ориентировочные даты поступления на склад — 21-24.11.2020. Мы проинформируем вас о дате отгрузки звонком или в СМС. Благодарны за понимание и ожидания. Приносим извинения за задержку".

Официальный ритейлер объяснил, что консоли и периферия уже прибывают в Украину и после прохождения таможенного оформления начнут разъезжаться городами.

Кроме всего прочего, невозможностью купить PlayStation 5 у официальных партнёров Sony воспользовались спекулянты – так, в частности, Интернет заполонили всевозможные предложения, в которых новую приставку продают по цене от 20 000 до 40 000 грн.

Ранее Sony предупредила потенциальных покупателей PlayStation 5, что консоль на старте продаж будет доступна только в онлайн-магазинах. В рознице первое время ее не будет – это касается всех рынков, включая Украину. Такое решение компания объясняет желанием обезопасить игроков и продавцов от коронавируса.

Напомним, что в ряде стран консоль вышла 12 ноября, а сегодня, 19 ноября, она поступает в продажу по всему миру. Изначальная цена на консоль в Украине в пересчете на евро была одной из самых низких в мире, но с изменением рыночной ситуации консоль подорожала на 500 и 800 гривен соответственно.

Так, теперь за преемницу PlayStation 4 с дисковым приводом придется отдать 16 799 грн, при этом версия без дисковода обойдется в 13 499 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа игр для PS4, которая продлится до 1 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.