Желающим приобрести новый Xbox в Украине придется подождать как минимум полгода

Дефицит Xbox Series продолжится до 2021

Компания Microsoft предполагает, что дефицит премиальной Xbox Series X и бюджетной Xbox Series S будет устранен не раньше второго квартала следующего года.

По словам финансового директора Xbox Тима Стюарта (Tim Stuart), предложение сравняется со спросом на консоли только к апрелю, а вариант, при котором вы сможете просто прийти в магазин и получить ее сразу в руки – примерно к лету.

Однако до этого времени некоторым покупателям действительно может не хватить новых Xbox, в частности, большинство украинских магазинов уже полностью распродали первые партии "нест-ген" консолей от Microsoft. Новая поставка Series X/S ожидается только спустя 4-6 месяцев.

Ранее фирма сообщила, что запуск нового поколения консолей 10 ноября стал "самым успешным в истории Xbox". В общей сложности было продано больше консолей, нежели в любом предыдущем поколении.

Вероятно, что с подобной проблемой столкнётся и конкуренты в лице Sony, поскольку спрос на PS5 оказался чрезвычайно высоким, вызвав проблемы с предзаказами. Так, в частности, интернет-магазин Rozetka уже распродал весь тираж новой консоли еще до ее официального выхода. На данный момент приём предзаказов уже закрыт.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа игр для PS4 в честь скорого выхода PS5.