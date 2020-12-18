Знакомимся с игровым процессом зомби-шутера Back 4 Blood от авторов культовой Left 4 Dead

Back 4 Blood / Turtle Rock Studios

Вчера вечером началось закрытое альфа-тестирование зомби-шутера Back 4 Blood от студии Turtle Rock, в которой работают создатели культовой серии кооперативных игр Left 4 Dead. Вместе со стартом альфы игровые издания опубликовали первые геймплейные ролики.

Back 4 Blood позаимствовала у L4D основные механики. Из нового – специальное оружие для каждого выжившего и набор карт-модификаторов, способных как облегчить, так и усложнить прохождение.

Игровая механика также не претерпит изменений – игрокам всё также надо передвигаться в кампаниях от точки A до точки Б, подбирая оружие для убийства зомби, которыми командует продуманный искусственный интеллект.

За процессом игры следит ИИ-режиссер, который, как и в Left 4 Dead, генерирует волны зомби и мини-боссов. Плюс к этому, в игре будет новая система карточек для настройки персонажа и рандомизации поля боя.

Back 4 Blood дата выхода запланирована на 22 июня 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Back 4 Blood - геймплей

Ранее студия Striking Distance, основанная ветеранами индустрии и возглавляемая Гленом Шофилдом, показала расширенную версию дебютного трейлера The Callisto Protocol, в которой выделяется очень важная сцена

В ролике подробно показывается, как именно убивает монстр, показанный в дебютном видео, и тут же выясняется, что персонаж из трейлера – не главный герой.

Команда Шофилда хочет установить новую планку качества в жанре и создать "самую страшную игру в истории игровой индустрии". По его словам, сильнее всего на ощущения от геймплея будет воздействовать улучшенное освещение и объемное аудио, которое позволит услышать звуки касания протагониста к своему телу или к своей одежде, а также тихий ветерок, проходящий сквозь ваши волосы.