Дружба проти Китаю і ризики для України: чого чекати від зустрічі Байдена-Путіна

Байден і Путін поговорять віч-на-віч 15-16 червня / Reuters

Вже можна сказати напевно - особиста зустріч президентів США і Росії відбудеться. Вона пройде 15-16 червня в Женеві. Одне з перших питань, яке ставлять в Україні — що буде на порядку денному і яке місце в ній відведуть українському питанню?

Що обговорюватимуть Байден і Путін

Варто відразу зазначити, що зустріч двох президентів матиме міжнародне підґрунтя, а не українське. Іншими словами, обидва лідери зустрінуться не тому, що їм терміново треба обговорити Україну, а з більш глобальних питань, давно назрілих у двосторонніх відносинах. У своїх численних виступах президент США Джо Байден і держсекретар Ентоні Блінкен говорили, що мета саміту не тільки і не стільки Україна, скільки спроба вийти з переговорного і світоглядного тупика у відносинах з Росією, знайти хоч якісь точки дотику і вибудувати, як сказав Байден, "передбачувані і стабільні" відносини з РФ.

читайте такожЗустріч Байдена з Путіним: Кравчук спрогнозував жорсткий "баттл" через УкраїнуУкраїна в цьому російсько-американському порядку - лише один з елементів, яких сторони планують торкнутися в ході переговорів. Весь список тем можна сформулювати приблизно ось так:

Політична криза в Білорусі: пошук прийнятного формату транзиту влади, доцільність введення економічних санкцій;

Міжнародна безпека: співпраця у сфері боротьби з тероризмом, мілітаризація космосу, глобальна безпека нестійких регіонів, гуманітарна допомога, боротьба з транснаціональною злочинністю, пошук шляхів збереження рівноваги в поляризованих і конфліктогенних регіонах Африки, Латинської Америки та Близького Сходу;

Ядерне стримування: скорочення ядерних арсеналів, посилення нагляду за ядерними озброєннями, підтримка міжнародно-правової бази в галузі ядерного стримування, переговори з Іраном і Північною Кореєю, недопущення безконтрольних гонок ядерних озброєнь;

Контроль над стратегічним озброєнням: підтримка Договору СНО-3, скорочення ракетних арсеналів, боротьба з поширенням ракетних технологій в нестійких країнах, боротьба з незаконною торгівлею зброєю;

Війна в Сирії: пошук компромісної моделі співіснування, політичне врегулювання через конституційні зміни, створення контурів політичного устрою пост-конфліктної Сирії, курдський фактор і безпека Ізраїлю;

Ситуація в Лівії: Підготовка до загальних виборів і референдуму в кінці року, підтримка тимчасового єдиного уряду, виведення іноземних найманців, стримування впливу Туреччини і нелегальних міграційних потоків;

Баланс сил на Південному Кавказі: повернення США у "велику гру" навколо Кавказу, підтримка режиму перемир'я між Азербайджаном і Вірменією, розвиток транспортних коридорів Північ-Південь і Схід-Захід;

Суперництво з Китаєм: протидія КНР на регіональному рівні, стримування технологічної та фінансово-економічної експансії Китаю, недопущення зближення РФ і Китаю або потрапляння Росії в залежність від Пекіна, обмеження військової присутності Китаю в Південно-Східній Азії;

Кібербезпека: втручання у вибори в США, співпраця у сфері боротьби з хакерством і кібершпіонажем;

Ситуація у Венесуелі: пошук шляхів виходу з кризи і політичного транзиту влади.

Ворог США №1 - вже не Росія

Хочу прояснити ще один важливий момент, який в Україні впритул не розуміють - навіщо Путіну і Байдену зустрічатися і які у них інтереси? Всупереч широко прийнятим у суспільстві міфам, Україні треба прийняти і зрозуміти кілька ключових речей про інтереси США щодо РФ.

США не розглядають більше Росію як головного ворога і геополітичного суперника №1. Цей статус зайняв Китай, і по ньому вже давно сформувався консенсус на рівні істеблішменту. Росію ж сприймають як державу-суперника регіонального і міжрегіонального рівня, який відстає від США в багатьох аспектах, програє економічну, фінансову і технологічну конкуренцію і не є смертельною загрозою для Штатів, а значить з РФ можна іноді говорити і навіть діяти спільно проти того ж Китаю.

читайте такожБайден відмовився від санкцій проти СП-2: експерт розкрив таємний умисел СШАУ США не ставлять за мету повалення Путіна і демонтаж його політичного режиму. Це занадто дорого, складно і невигідно американцям, бо створює колосальні військові, ядерні, політичні, гуманітарні ризики, з якими Штати і Європа не хочуть мати ніякої справи. Путін для них — цілком передбачуваний, зрозумілий, старий противник, з яким можна домовитися, а внутрішня трансформація РФ повинна пройти бажано через плавний політичний транзит.

США не хочуть подальшого зближення РФ з Китаєм. Для Штатів російсько-Китайське співробітництво вже створює масу проблем на Близькому Сході, в Африці, Центральній Азії і в Східній Європі, а також відриває від західного блоку Туреччину. Для Вашингтона потрапляння РФ в стан китайського "активу" може ускладнити для США глобальне суперництво з Пекіном.

Чи "здаватиме" Байден Україну

Хоча зустрічі Байдена-Путіна приділяється дуже багато медійної уваги (навіть занадто), не варто її переоцінювати, і подавати як щось епохальне. Свого часу точно так само ставилися до саміту Путіна і Трампа в Гельсінкі в 2017 році, а за підсумком нічого особливого не сталося. На мою думку, і цього разу не варто очікувати якихось фундаментальних змін у двосторонніх відносинах РФ і США.

Навряд чи відбудуться різкі зміни і в позиціях двох країн щодо ситуації в Україні. На перших зустрічах сторони рідко досягають якихось серйозних домовленостей, а позиції Вашингтона і Москви з багатьох питань діаметрально протилежні. Щоб домогтися прогресу і вийти хоча б на контури компромісу, необхідний цілісний, регулярний діалог і як мінімум кілька подібних зустрічей на різних рівнях.

читайте такожБайден віч-на-віч оголосить Путіну про підтримку УкраїниІншими словами, боятися треба не того, що при першій же можливості Байден "здасть" Україну Путіну або обміняє її на щось інше, а довгострокового стратегічного діалогу між ними, який в перспективі дійсно здатний привести до політичного компромісу хоча б по частині обговорюваних питань. І тут проблема зовсім не в самому факті розмови американського і російського президентів, а в тому, що на тлі активізації їхнього діалогу, Україна все ще залишається слабкою і непереконливою на міжнародній арені і дезорганізованою всередині, що і сприяє перетворенню нашої країни на подобу "розмінної монети", породжуючи ось ці самі страхи з приводу можливих закулісних договорняків. Адже таке можливо лише з тими країнами, які не можуть за себе постояти, не здатні приймати самостійні рішення і не є самодостатніми в економічному плані.

Втім, якщо зачіпати самих США і РФ, необхідно відзначити, що ця історія не про "дружбу" або "перезавантаження" відносин часів Обами. У разі успіху зустріч закінчиться лише появою поверхневого взаєморозуміння між двома сторонами, тобто такого стану, коли і Вашингтон, і Москва будуть розуміти і визнавати свої "червоні лінії", не заступати за них і переведуть своє протистояння в розряд конфлікту низької інтенсивності, щоб не провокувати масштабну конфронтацію, уникати прямих зіткнень і провокаційних дій, а також створити таку атмосферу, де вони могли б діяти спільно в тих питаннях, де у них обопільний інтерес. Щось схоже на теперішньою взаємодію РФ і США на північному сході Сирії.

Ось в такому форматі і можливі поступки по Україні. Але поступки ці навряд чи допускають "зраду", як її малюють у нас. Сполучені Штати не відмовляться від тієї обмеженої підтримки, яку вони надають сьогодні Україні, а Росія не відмовиться від своєї найближчої геополітичної периферії. Однак обидві сторони цілком можуть досягти якихось домовленостей по Донбасу і Криму. Наприклад, США і Росія можуть ще більше зацементувати прихильність виключно мирного врегулювання конфлікту на сході України на основі Мінських угод, і схиляти до цього Київ вже з двох сторін. Або ж Захід може фактично "забути" окупований Крим за дужками, але при цьому продовжувати ритуально-символічно нагадувати про невизнання його анексії.

Це цілком реальні сценарії, які не передбачають істотної зміни теперішніх позицій західних держав. Зрештою, питання Криму, незважаючи на гучні політичні заяви, поки що не рухається з місця і, здається, закрите для обговорень з Росією. А щодо ситуації на Донбасі абсолютно всі західні партнери України — і країни ЄС, і США, і Туреччина - завжди підкреслювали, що вони за мирне врегулювання конфлікту, а альтернативи Мінську не бачать.

Це небезпечна для України ситуація, оскільки що довше ми тягнемо час і не пропонуємо якісного бачення нашої позиції по Донбасу і Криму, а також по відносинам з Росією, то вище ймовірність того, що захід і Росія домовляться, виходячи з того статусу-кво, який сформувався після 2014 року, і який, до слова, не дуже вигідний Україні. Втім, саміту Байдена-Путіна це стосується лише побічно. Безумовно, він може стати першим кроком до подібних домовленостей, але переоцінювати його значення і кричати "караул" немає сенсу. Потрібно займатися зміцненням власних держінститутів, шліфувати свій зовнішньополітичний порядок і формулювати власний функціонал на світовій арені, щоб у критичний момент нас раптом не "забули" за бортом, як це свого часу сталося з сирійськими курдами в 2020 році.

Ілія Куса, експерт з питань міжнародної політики Українського інституту майбутнього, спеціально для Главреда.