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Спроба залякати Зеленського? Все, що відомо про замах на Шефіра в Лісниках

Тарас Сидоржевський

Головний редактор glavred.info

22 вересня 2021, 13:36

По машині Сергія Шефіра випустили 10 куль. Три з них влучили у водія. Сам Шефір залишився неушкодженим.

Шефір
Замах на Шефіра: всі подробиці / колаж: Главред

Сьогодні, 22 вересня, близько 10 години ранку в селі Лісники в Києво-Святошинському районі Київської області обстріляли автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. В результаті нападу поранено його водія. Главред зібрав всі подробиці події.

Як все відбувалося

Точно відомо, що невідомі випустили по машині Шефіра Audi A-8 10 куль. Три з них влучили у водія, Шефір залишився неушкоджений. Відразу після нападу поліцейські пересадили Шефіра в службовий екіпаж і відвезли в безпечне місце. Стріляли з автоматичної зброї калібру 7,62.

Шефір
Audi Шефіра / фото: Главред
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Лобове скло автомобіля / Фото МВС

За інформацією ЗМІ, в машину здійснили постріли автоматною чергою з лісу. Арахамія в коментарі журналістам заявив, що могли стріляти на одному з виїздів з Лісників. У той же час, судячи з кількох відео з місця події, автомобіль зараз припаркований біля магазину АТБ в Лісниках. Кулями пошкоджено лобове скло і ліва сторона автомобіля, пробиті колеса.

Водій Шефіра зараз у важкому стані в реанімації. Як повідомив нардеп Євген Шевченко, чоловік при смерті.

Могли подумати, що за кермом Шефір

Як заявив Арахамія в кулуарах Ради, Шефір їздив з водієм в 50% випадків і часто сідає за кермо сам. Тому, ймовірно, кілери могли розраховувати, що за кермом сам Шефір, і тому стріляли в того, хто за кермом. За іншою версією, могли просто не влучити, каже Арахамія.

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Реакція правоохоронців

У МВС проводять спецоперацію "Сирена" з розшуку зловмисників. Всіх, у кого є яка-небудь інформація про обставини замаху, просять повідомляти в поліцію на лінію 102. За фактом розпочали кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст.115 КК).

напад на Шефіра
Колаж: Главред

Генпрокурор Ірина Венедиктова, яка виїхала на місце злочину, заявила, що зловмисники таким чином "кинули виклик правоохоронній системі". Вона закликала "не спекулювати на цій темі і не займатися вигадками" і запевнила, що "правоохоронці роблять все можливе з метою встановлення осіб зловмисників та їх затримання".

Реакція Офісу президента

В ОП заявили, що безпосередньо пов'язують напад з політикою Зеленського, спрямованою на зниження впливу великого бізнесу на політичні процеси в країні.

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"Очевидно, що цей відкритий, навмисний і вкрай жорсткий напад із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди", - заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Зеленський обіцяє відповідь

Зеленський з США записав відеозвернення, в якому прокоментував подію. Він заявив, що не знає, хто за цим стоїть. Але обіцяє дати відповідь.

"Хто за цим стоїть - відверто скажу, не знаю. Поки що. Які це сили - можуть бути внутрішні або зовнішні. Але силами не вважаю їх, тому що передавати мені "привіт" пострілами з лісу по автомобілю мого друга - це слабкість. А ось відповідь буде сильною. На міцність нашої команди це не впливаєю. На той курс, який я обрав зі своєю командою до змін і до детінізації нашої економіки, до боротьби з криміналітетом - великими впливовими фінансовими групами це ніяк не впливає. А навіть навпаки", - прокоментував президент.

"Спроба залякати президента"

Політолог Володимир Фесенко в коментарі Головреду заявив, що це, швидше за все, була спроба залякати Зеленського, адже сам Шефір нікому не заважає.

"Замах саме на Шефіра викликає подив – якщо б хтось хотів зупинити авторів або ініціаторів законопроекту про олігархів, треба було б "бити" по інших людях. Шефір – непомітний, неконфліктний і це, здавалося б, остання людина в оточенні президента, щодо якої могли б вчиняти такі дії. Ці дії, як правило, роблять люди, схильні до кримінальних методів або ж люди, які знаються на методах спецслужб. Тому я більше схиляюся до версії, що це насправді замах не на Шефіра, а попередження президенту Зеленському та його наближчому оточенню. Це спроба залякати президента, можливо, у контексті законопроекту про деолігархізацію, або ж це може бути пов’язано із політикою санкцій та низкою інших питань", - заявив Фесенко Главреду.

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Сергій Шефір
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