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Прощавай, Ангело! Що потрібно знати про вибори в Німеччині і чого слід чекати українцям

Тарас Сидоржевський

Головний редактор glavred.info

27 вересня 2021, 17:15

На парламентських виборах у Бундестаг перемогли соціал-демократи, конфігурація майбутньої коаліції залишається під питанням.

Олаф Шольц, Ангела Меркель, Армін Лашет / Коллаж Главреда

У Німеччині пройшли парламентські вибори. На них, за попередніми даними, перемогла Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) з 25,7 відсотками голосів. Найближчий суперник СДПН-блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), представником якого є Ангела Меркель, отримав 24,1 відсотка голосів виборців.

14,8 відсотка голосів зібрала партія "Союз-90 / "Зелені", Вільна демократична партія (ВДП) - 11,5 відсотка, а правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,3 відсотка. Ліва партія не змогла подолати 5-відсотковий бар'єр - їй віддали голоси 4,9 відсотка виборців.

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Підсумки виборів 2021 у Німеччині / Німецька хвиля

Чому ХДС/ХСС програла вибори

На програші правлячої донедавна партії Ангели Меркель ХДС / ХСС позначилася сукупність факторів, пояснив Главреду експерт з питань міжнародної політики Ілія Куса.

"По-перше, загальна втома від традиційного істеблішменту (яким якраз є ХДС/ХСС). По-друге, за останні 10 років в Німеччині загострився запит суспільства на оновлення політичної системи і попит на вирішення соціально-економічних і етичних проблем - рівності, бідності і т.д., тоді коли християнські демократи, в більшості своїй є представниками великого бізнесу", - пояснює експерт.

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Партійні рейтинги з 2017 року: чорний графік - ХДС/ХСС, червоний - соціал-демократи, зелений - Партія зелених / Вікіпедія

За його словами, німецький політичний порядок серйозно "полівів" останнім часом, як і ослаб за останнє десятиліття політичний центр. Тому результат виборів був очікуваним і показав, що партія ХДС/ХСС потребує перебудови - переосмислення своєї політики і оновлення керівництва.

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Хто може стати новим канцлером

У Німеччині главою уряду стає лідер найсильнішої партії в коаліції, і обирається він на посаду простою більшістю голосів. Таким чином, вже можна сказати, що на посаду канцлера претендуватимуть Армін Лашет (ХДС/ХСС) і Олаф Шольц (СДПН). У той же час, конфігурація майбутньої коаліції поки до кінця не зрозуміла, і її формування може зайняти кілька місяців. І у ХДС/ХСС є два варіанти - або вона увійде в коаліцію, або піде в опозицію.

читайте такожПартія Меркель може програти вибори: перші дані екзит-полівОбидва претенденти відразу по закінченню виборів заявили про готовність формувати новий уряд. Так, кандидат в канцлери від СДПН Шольц вважає, що за підсумками виборів в Бундестаг його партія отримала мандат від виборців сформувати уряд. Після оголошення попередніх результатів він висловив надію на те, що новий уряд ФРН буде сформовано до Різдва.

"Я думаю, що ми будемо працювати швидко, і це відбудеться до Різдва. Будемо намагатися сформувати уряд з "зеленими" і вільною демократичною партією", - сказав Шольц журналістам у понеділок в берлінській штаб-квартирі партії.

У свою чергу, Лашет заявив, що незадоволений результатом, і що зробить "все можливе" для формування федерального уряду на чолі з ХДС/ХСС.

"Німеччині зараз потрібна коаліція майбутнього, яка модернізує нашу країну. (...) Цілком ймовірно, буде створена коаліція з трьох партнерів", - заявив Армін Лашет.

Антикризовий менеджер VS послідовник Меркель

Олаф Шольц
Олаф Шольц / Reuters, Fabrizio Bensch

62-річний міністр фінансів і віце-канцлер уряду Меркель Олаф Шольц (СДПН) був висунутий СДПН в якості першого кандидата в серпні 2020 року. Він одружений на Брітті Ернст, яка з 2017 року є міністром освіти, молоді та спорту в Бранденбурзі. Колишній мер Гамбурга заробив репутацію хорошого антикризового менеджера під час пандемії коронавірусу. У партії з 1975 року.

Армін Лашет
Армін Лашет / Reuters

Армін Лашет (ХДС і ХСС) - прем'єр-міністр найбільш густонаселеної землі Північний Рейн-Вестфалія. 59-річний Лашет вважається примирителем, врівноваженим політиком. Його батько був гірником, а потім учителем, мати – домогосподаркою. Виховує трьох дітей. У політичному плані він виступає за курс, який також підтримує і Ангела Меркель, приділяючи особливу увагу Європейському Союзу.

Щодо України німців усе влаштовує

За прогнозом Іллі Куси, істотно зовнішня політика Німеччини не зміниться. Адже більшість партій, включаючи соціал-демократів, не ставили під сумнів попередній курс Меркель. У той же час, соціал-демократи більш схильні і тяжіють до ідеї розширеного партнерства з Росією, пояснює експерт.

"Якщо саме вони будуть формувати коаліцію, а канцлером стане Олаф Шольц, то, швидше за все, вони будуть намагатися уникнути конфронтації з РФ і Китаєм і намагатися грати балансуючу роль між США і Китаєм", - припустив Куса.

Бундестаг
Німецький Бундестаг / Фото УНІАН

Для України вибори в Німеччині, швидше за все, нічого не змінять. Північний потік-2 вже добудований, і відмовлятися від труби ніхто не буде. Як розповів Главреду Куса, не варто очікувати і зміни позиції Німеччини по Донбасу.

"Перш за все, кандидати в канцлери про це практично не говорили, так як тема Донбасу, як і взагалі зовнішньої політики, мало цікавить німецьких виборців. Той курс, який взяла Меркель, всіх влаштовує. Від позиції Німеччини як посередника ніхто відмовлятися теж не буде, і щось змінювати німцям в цьому питанні не цікаво. Якщо з'являться якісь альтернативи з українського боку - це вже інше питання. Але враження таке, що їх це питання не цікавить в принципі. Їх влаштовує поточний статус-кво напівзамороженого конфлікту. Тим більше, що Німеччина вже давно взяла курс на збереження гібридного світу", - зазначив він.

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Бундестаг Ангела Меркель
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