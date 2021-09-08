Збитки VS нові інвестиції: що Україна отримає від зони вільної торгівлі з США

Дмитро Кулеба заявив про пропозицію України про створення ЗВТ з США / УНІАН

Під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до США Україна запропонувала створити зону вільної торгівлі з США.

Як зазначив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, ця пропозиція послідувала в розвиток ідеї впровадження безвізового режиму з США, Великобританією і Канадою, яку українське керівництво вже деякий час обговорює із західними партнерами.

"У нас є ініціатива, яку ми запропонували американцям, це – зона вільної торгівлі між Україною і США, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку. І ми всі добре розуміємо, що для того, щоб воювати, потрібні гроші. І бажано їх заробляти завдяки тому, що у тебе сильна економіка, яка дозволяє створювати резерви і потім витрачати їх на оборону", – заявив Кулеба.

Але думки експертів, опитаних Главредом, про нову ініціативу влади істотно відрізняються - одні кажуть, що Україна від цього тільки виграє, оскільки це дасть можливість збільшити експорт, а інші, навпаки, переконані в тому, що від ЗВТ з США Україна не отримає нічого, крім збитків і погіршення економічної ситуації.

Андрій Новак Голова Комітету економістів України Реклама

Ідея зони вільної торгівлі з США сама по собі економічно вірна. Тому що з економічної точки зору це було б досить привабливо для України - це змогло б значно збільшити український експорт до США, який на сьогодні є досить невеликим порівняно з тим же Китаєм. Правда, це була б, в основному, продукція сировинного характеру, тому що поки нічого іншого Україна на висококонкурентний і вимогливий ринок поставити не може.

Також ми можемо запропонувати Штатам співпрацю в космічній галузі, IT-сфері, але все інше, зокрема, українське машинобудування, американський ринок не цікавить. А ось аграрна, металургійна, хімічна продукція сировинного характеру могла б дати українським виробникам значно більший ринок збуту на ринку США. Оскільки ринок Америки об'ємний і платоспроможний, Україна могла б реалізовувати більше свого експорту.

Інше питання - як її можна реалізувати політично. Швидше за все, для реалізації даної ідеї попередньо Україні потрібно домогтися якогось особливого політичного статусу з США на зразок статусу стратегічного партнера для США, і вже в рамках цього партнерства може бути реалізована, в тому числі, ідея зони вільної торгівлі.

США, зі свого боку, також можуть погодитися на таку співпрацю тільки в рамках тіснішої політичної співпраці. Економічно для США цікаво, по-перше, реалізовувати більше своєї продукції на українському ринку. Але, звичайно, це не сировинна, а переважно високотехнологічна продукція.

Крім того, американський бізнес в деяких сферах, зокрема, в енергетиці, IT-сфері, космічному співробітництві, авіації потенційно зацікавлений інвестувати в Україну, і сприяти цьому може якраз ЗВТ, оскільки це спростить і здешевить поставки обладнання, техніки і всього, що необхідно для виробничого процесу.

Олександр Гончаров директор Інституту розвитку економіки України

Варто нагадати, що у нас в реалізації вже є більш актуальний і важливий проект за технічної підтримки USAID - це створення в Україні міжнародної товарно-біржової платформи. Це необхідно для того, щоб ми могли інтегруватися в світову систему організованого біржового ринку – здійснювали розрахунки відповідно до особливостей проведення клірингу і найголовніше, залучали в Україну великі інвестиції.

За підсумками зустрічі двох президентів Білий дім вже дасть відмашку і якщо ми, завдяки технічній підтримці агентства США з міжнародного розвитку, зуміли завершити теоретичну частину цього проекту (минулого року прийняли закон про трансформацію національних ринків капіталу і зараз завершується підготовка нормативних актів до нього), і тепер важливо провести практичне виконання – створити ринок деривативів, на якому звертаються ряд фінансових інструментів - похідних товарного і фондового ринку. Якщо він буде реалізований, то до кінця наступного року у нас можливий приплив інвестицій до 30 мільярдів і кінця 2023 року – до 100 мільярдів доларів.

Це - конкретний приклад того, що ми починаємо входити в глобальний ринок організованої біржової торгівлі з хеджуванням ризиків, тому що випуск цих фінансових похідних забезпечують страхування ризиків, разом з чим буде рости і рейтинг країни, і зарплати людей.

В Україні вже була низка зон вільної торгівлі, але головне, що необхідно, щоб вони працювали як слід – витримувати стандарти, а не постійно змінювати їх. Адже ЗВТ - це особливий режим для учасників, якась система пільгового оподаткування з метою того, щоб дати можливість стартувати підприємствам, яких потребують. Тому потрібно пояснити конкретну мету її створення і тому одне іншому явно не завадить.

Юрій Гаврилечко Експерт аналітичного центру "Українська фабрика думки"

Всі спроби України стати членами якихось економічних союзів закінчувалися тим, що Україна вляпувалася по самі вуха. В результаті ситуація з українським експортом тільки погіршувалася, як і ситуація з торговим балансом, коли імпорт перевищує експорт і ми стабільно торгуємо собі в збиток.

Багато в чому Україна сама є "ковалем свого щастя". Перше таке "вляпування" сталося, коли ми вплуталися в СОТ. У підсумку Україна практично повністю позбулася власного автомобільного виробництва, в більшій частині позбулася хімічного і фармакологічного виробництва і ніякі демпінгові санкції, які до 2008 року були застосовані щодо тих же Штатів, нікуди не зникли.

Вдруге Україна "вляпалася" в подібну ситуацію в 2015 році, підписати угоду про ЗВТ з ЄС, яка теж істотно погіршила наше економічне становище. Тобто якщо ми і далі подібним чином будемо організовувати зони вільної торгівлі, то, врешті-решт, внутрішні ресурси для цього закінчаться.

Тому що ніколи економічно менш розвинена держава не отримувала ніяких плюсів від економічних союзів з більш розвиненою державою – в даній парі менш розвинена країна завжди виступала сировинним придатком для іншої, винятків не буває. Партнерські відносини будуються тільки між приблизно рівними за впливом суб'єктами.

Відповідно, хто сильніший, той від союзів і виграє. Думаю, не потрібно пояснювати, що США економічно сильніші за Україну? Тому крім збитків, ми від цієї затії не отримаємо нічого. Тим більше, що торговий оборот між Україною і Штатами коливається в межах пари мільярдів доларів, що для Штатів – копійки. Тому, якщо їм щось з наших ресурсів і знадобиться, то за заповітами механізму ЗВТ, в будь-якому випадку вони це отримають дешевше.