Бив сапкою по голові: у Києві затримали безхатька, який вбив заробітчанку на березі Дніпра

Раніше судимий чоловік заявив, що сапкою вбив жінку, яка жила у Києві біля річки на Оболоні / скріншот Telegram-канал ДКР

У Києві співробітники правоохоронних органів встановили вбивцю 37-річної жінки, яка приїжджала працювати до столиці і жила в наметі на березі Дніпра. Згідно зі свідченнями 66-річного чоловіка, який зізнався у злочині, знаряддям вбивства стала сапка. Раніше він був судимий за вбивство і вийшов з ув'язнення в квітні.

Як повідомляє пресслужба Департаменту карного розшуку, поліцейські спочатку встановили, що до злочину можуть бути причетні двоє чоловіків різного віку. За показниками свідків було складено фоторобот одного з них. За певний час вдалося з'ясувати місцезнаходження зазначеної особи.

У поліції заявили, що ним є 66-річний бездомний, який вийшов з в'язниці тільки у квітні. Раніше він був судимий за вбивство.

"66-річний бездомний у скоєнні страшного злочину зізнався. Чоловік тільки у квітні цього року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння вбивства", - вказали в ДКР.

Також департамент опублікував відео, в якому чоловік каже, що вбив жінку, яка жила на березі Дніпра. Знаряддям вбивства стала сапка.

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Вбивство жінки, яка жила в наметі на березі Дніпра

9 вересня ЗМІ повідомили про те, що у Києві в Оболонському районі знайдено тіло 37-річної жінки, яка приїхала на заробітки до столиці і тимчасово проживала біля річки Дніпро в туристичному наметі. Вказувалося, що вона працювала в компанії, яка працевлаштовувала співробітників у супермаркети.

У поліції заявили, що жінка приїжджала до Києва на підробітки. Вона тимчасово жила в наметі біля водоймища в зоні відпочинку на столичній Оболоні.

Тіло жінки було понівечене, біля намету виявили сліди крові. Експерти встановлювали, яким предметом була вбита жінка. Вони склали фоторобот чоловіка, якого бачили в компанії загиблої.