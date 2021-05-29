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Грабував жінок під час побачення: під Києвом поліція шукає злочинця, який втік із зали суду

29 травня 2021, 08:40

Співробітники поліції з'ясовують, як зловмиснику вдалося "зникнути" прямо із зали суду.

Суд
У Ірпені із зали суду втік зловмисник, якого звинувачують у пограбуванні жінок на побаченнях / УНІАН

У Бучі та Вишгороді Київської області несподівано з'явилися поліцейські контрольно-пропускні пункти. Правоохоронці розшукують зловмисника, якому вдалося втекти прямо із зали суду у Ірпіні. У поліції стверджують, що над зловмисником, який приходив на побачення до жінок і грабував їх, 28 травня мав відбутися суд. Однак він несподівано зник, причому із зали суду.

Як повідомляє Сьогодні, жителі Київської області стурбовані появою КПВВ у Вишгороді, а у Бучі співробітники поліції влаштували перевірку кожної машини, що виїжджає з міста. Вони розшукують зловмисника, із зали суду у Ірпені.

Зазначено, що в регіоні проводиться спеціальна операція з метою затримання чоловіка, який обманював жінок і грабував їх прямо на побаченні. Суд над ним повинен був пройти 28 травня, але він зник. Зник із зали суду. Як йому вдалося втекти - з'ясовує поліція.

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"По області впроваджена поліцейська спецоперація з розшуку та затримання зловмисника. Він обманював жінок. Домовлявся з ними, приходив на побачення, а потім грабував жінок. Сьогодні над ним мав бути суд, а йому вдалося втекти з судової зали", - підкреслили в поліції Київської області.

Нагадаємо, у Києві стоматолога звинуватили в обмані пацієнтів під час їх лікування. За даними прокуратури, таким чином йому вдалося отримати близько 400 тисяч гривень. При цьому його звинувачують у замаху на вбивство 70-річної пенсіонерки.

Ирпень Буча Київська область новини України
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