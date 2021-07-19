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Автомобільний газ продовжує дорожчати: чому і наскільки ще злетить ціна на паливо

19 липня 2021, 23:02

В середньому літр газу коштує 16 гривень.

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Газ у сховищах закінчується / УНІАН

Газ у мережах АЗС в черговий раз подорожчав. Тепер ціна зросла на 28 копійок і літр, в середньому, коштує 16 гривень. Тариф злетів буквально за три дні - з 16 по 19 липня, пише enkorr.ua.

При цьому, експерти стверджують, що ціна на такому рівні була ще в листопаді 2018 року - 16,03 гривні за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Наприклад, ціна в мережах преміум-сегменту встановила рекорд за всю історію спостереження:

  • ОККО продає автомобільний газ по 17,49 гривні за літр,
  • SOCAR - по 17,48,
  • WOG - по 17,28.

АЗС середнього сегменту виявилися дещо лояльнішими до клієнтів:

KLO і" Авантаж 7 " підняли ціни на 50 і 60 копійок, відповідно, що в підсумку склало 16,69 і 15,58 гривні за літр.

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"БРСМ-Нафта" і Motto підвищили вартість автогазу всього на 18 і 23 копійки. І тепер продають паливо по 16,03 гривні за літр і 15,81 гривні за літр.

читайте такожВід 5 до 50 копійок за літр: в Україні мережі АЗС підняли ціни на паливоЧому подорожчав газ:

Головним фактором, що послужив такій тенденції, аналітики консалтингової групи "А-95" називають "зростання оптових цін продукту внаслідок наростаючого дефіциту в більшості регіонів".

Зокрема, на початку поточного місяця оптова ціна газу зросла на 3000 гривень за тонну, що в еквіваленті склало 1,6 гривні за літр.

Незважаючи на те, що про дефіцит не згадується, все ж поставки імпортного газу здійснюються із затримками, а його кількість в сховищах з кожним днем вичерпується.

Як раніше писав Главред, Європейська комісія прийняла пакет екологічних пропозицій, які, передбачають поступове скорочення норми викидів вихлопних газів.

Метою "зеленого пакету" є зменшення викидів СО2 на 55% до 2030 року, а до 2050 року - забруднення повітря оксидом вуглецю має бути зведено до нуля.

газ ціна газу новини України
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