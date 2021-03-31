Байден залишив Київ без держгарантій на $1 млрд

Вашингтон "вивчає інші способи" допомоги Києву, запевнила економічна радниця посольства США в Україні Меган Боулдін.
Адміністрація нового президента США Джо Байдена не стане надавати Україні гарантії за єврооблігаціями, адже США вже кілька років не надають такого виду гарантії. При цьому у Вашингтоні вважають, що у Києва і так достатньо джерел для нових кредитів.
Водночас Штати вивчають способи розширення допомоги для України, розповіла в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна економічна радниця посольства США в Україні Меган Боулдін.
читайте такожЧого чекати Україні, якщо кредиту від МВФ вона так і не отримаєЗа її словами, Україні як і раніше доступні кредити Міжнародного валютного фонду, Світового банку і Євросоюзу.
"Щоб отримувати це фінансування, Україні потрібно буде продовжувати ті реформи, які ми обговорювали щодо антикорупційних установ, судової влади, енергетичного сектора, земельної реформи, бюджету і центрального банку", — уточнила Боулдін.
Передісторія. 30 березня міністр фінансів Сергій Марченко оголосив, що початок роботи нової адміністрації Білого дому дозволяє підняти питання про виділення Штатами в 2021 році нових гарантій за єврооблігаціями Києва на $1 млрд. А це в свою чергу дозволить рефінансувати подібний випуск єврооблігацій 2016 року.
Допомога США Україні: новини
- Нагадаємо, 14 квітня 2014 року Україна і США підписали угоду про виділення нашій країні фінансової допомоги в обсязі 1 млрд дол.
- У вересні 2016 року український Кабмін прийняв рішення про випуск облігацій зовнішньої держпозики на суму 1 млрд доларів під гарантії уряду США терміном обігу 5 років і граничною процентною ставкою 2,5%.
- У березні 2021 року у Білому домі заявили про намір оживити партнерство з Україною. США висловили підтримку плану президента Володимира Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ.
- Раніше в Держдепі зізналися, чому Байден не дзвонить Зеленському і висунули умову. Вашингтон вимагає від Зеленського виконання своїх обіцянок українському народу.