Байден залишив Київ без держгарантій на $1 млрд

США відмовилися давати Києву держгарантії на $1 млрд / УНІАН

Адміністрація нового президента США Джо Байдена не стане надавати Україні гарантії за єврооблігаціями, адже США вже кілька років не надають такого виду гарантії. При цьому у Вашингтоні вважають, що у Києва і так достатньо джерел для нових кредитів.

Водночас Штати вивчають способи розширення допомоги для України, розповіла в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна економічна радниця посольства США в Україні Меган Боулдін.

читайте такожЧого чекати Україні, якщо кредиту від МВФ вона так і не отримаєЗа її словами, Україні як і раніше доступні кредити Міжнародного валютного фонду, Світового банку і Євросоюзу.

"Щоб отримувати це фінансування, Україні потрібно буде продовжувати ті реформи, які ми обговорювали щодо антикорупційних установ, судової влади, енергетичного сектора, земельної реформи, бюджету і центрального банку", — уточнила Боулдін.

Передісторія. 30 березня міністр фінансів Сергій Марченко оголосив, що початок роботи нової адміністрації Білого дому дозволяє підняти питання про виділення Штатами в 2021 році нових гарантій за єврооблігаціями Києва на $1 млрд. А це в свою чергу дозволить рефінансувати подібний випуск єврооблігацій 2016 року.

Допомога США Україні: новини