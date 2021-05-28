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Бензиновий удар Мінська: у Києві пояснили обмеження імпорту білоруського пального

28 травня 2021, 15:58
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Ситуація по бензину з Білорусі пов'язані з технологічними процесами, пояснив Тарас Качка.

В Україні оцінили зупинку імпорту бензину з Білорусі
У Києві оцінили новину про зупинку поставок бензину А-95 з Білорусі / УНІАН

Інформація про зупинку поставок бензину А-95 в Україну з Білорусі не матиме довгострокових наслідків для імпорту палива, заявив торговий представник України Тарас Качка.

Як пише він у своєму Facebook, заходи з ліцензування імпорту за оперативною інформацією пов'язані з торговими обмеженнями які накладалися раніше.

Торговий представник України пояснив, що новини по бензину з Білорусі пов'язані з технологічними процесами на виробництві білоруського виробника і не матимуть довгострокових наслідків для імпорту бензину з Білорусі.

"Політика щодо диверсифікації поставок буде посилена. Але поки не піддавайтеся паніці. Звичайно, поява таких новин в один день живить конспірологічні теорії, але на цей раз варто раціонально розуміти ситуацію. Прохання для всіх - не пов'язувати всі події в купу", - додав Качка.

Як уточнили в компанії БНК-Україна, номінація палива А-95 для українських контрагентів на червень відбувається до 5 числа місяця поставок. Тобто, бити на сполох передчасно і до 5 червня часу ще багато.

У БНК-Україна заявили, що ніяких заборон на постачання ні А-95, ні інших видів палива немає. У той же час, наш співрозмовник допустив, що обсяг поставок можуть знизиться, але пов'язано це не з політикою, а з плановим ремонтом Мозирського НПЗ, пишуть Vesti.ua.

читайте такожТоргова війна: Мінськ обмежує імпорт українських товарів

Раніше з'явилася інформація, що Білорусь призупиняє поставки бензину А-95 в Україну. При цьому ЗМІ повідомляють, що переговори щодо постачання бензину ще тривають, а датою припинення називають червень.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повідомив, що білоруси поставки закрили – і тепер паливо в Україну доведеться доставляти морем.

Торговельні обмеження між Білоруссю та Україною:

  • Раніше повідомлялося про те, що Білорусь вводить режим індивідуального ліцензування для імпорту низки українських товарів строком на 6 місяців.
  • Таке рішення Рада міністрів Білорусі затвердила 26 травня. Воно набуде чинності через 10 днів після публікації.
  • Під обмеження потрапили імпорт В Білорусь: кондитерських виробів, шоколаду, соків, пива, плит ДСП і ДВП, туалетного паперу і упаковки, цегли, керамічної плитки, скляних ампул, с/г техніки для посіву, пральних Маші і меблів.
  • Як відомо, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України прийняла рішення ввести спеціальні імпортні мита на техніку з Білорусі.
  • Під дію мита потрапить імпорт автобусів (транспортні засоби для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія), вантажівок з дизельними двигунами і повною масою 5-20 т і більше 20 т (виняток зроблені для автомобільних шасі).
  • Крім того, мито вводиться у вантажні автомобілі для аварійного ремонту, Автокрани, автомобілі-прибиральники для доріг, автогідропідйомники, автомобілі для поливу та автомобілі-майстерні.
  • Ставка спеціального мита складе 35% від митної вартості, йдеться в рішенні комісії.
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