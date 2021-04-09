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Безкоштовний проїзд у транспорті: Кабмін підготував зміни для пільговиків

9 квітня 2021, 09:39
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Чиновники на місцях самі визначатимуть форму монетизації пільг на проїзд, розміри і періодичність виплат залежно від можливостей місцевого бюджету.

Карантин, транспорт
В Україні хочуть монетизувати пільги на проїзд / УНІАН

Міністерство соціальної політики України планує монетизувати пільги на проїзд для українців. У відомстві вже розроблено документ, що передбачає заміну пільг відповідними виплатами.

Як розповів заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко, це рішення дозволить зрівняти права тих громадян, які живуть у великих містах і постійно користуються багатьма видами транспорту, і тими, хто живе в невеликих населених пунктах, передає Україна 24.

Музиченко зазначив, що в Україні є 8 різних законів, які регламентують право на пільговий проїзд у транспорті для 2,4 млн громадян. При цьому українці живуть в різних регіонах і мають різний доступ до транспортної інфраструктури.

"Якщо ми говоримо про пільговиків, які проживають в Києві або Харкові, вони мають право доступу щонайменше до чотирьох видів транспорту - міського, приміського, міжміського тощо. Якщо такий пільговик працює, то він використовує це право на повну. З іншого боку, якщо людина проживає в сільській місцевості і, по суті, там приміський транспорт працює в режимі двічі або тричі на тиждень, то у такої людини в принципі немає доступу до інфраструктури", - зазначив заступник міністра.

За словами Музиченка, монетизація пільгового права на проїзд відбуватиметься незалежно від того, чи користується пільговик транспортом чи ні. Чиновник додав, що монетизація пільг на проїзд у громадському транспорті буде віддана на розсуд місцевої влади. Чиновники на місцях самостійно визначатимуть форму такої монетизації, а також розміри та періодичність виплат залежно від можливостей місцевого бюджету.

"Форма монетизації може бути абсолютно різною - це можуть бути готівкові виплати, це можуть бути зараховані кошти на карту або зараховані поїздки на картку. Враховуючи, що в окремих населених пунктах розвиваються електронні системи оплати проїзду, обліку тощо, то орган місцевого самоврядування повинен вирішувати всі ці питання самостійно", - резюмував заступник міністра.

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Нагадаємо:

  • У грудні 2020 року депутати Київради вирішили, що деякі жителі інших міст України можуть продовжувати користуватися пільгами під час проїзду в громадському транспорті столиці до липня 2021 року.
  • Пільговий проїзд дозволений учасникам бойових дій, людям, які брали участь в антитерористичній операції на Донбасі, людям з інвалідністю, пенсіонерам і чорнобильцям.
  • 30 березня 2021 року голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко заявив, що компанії-перевізники не стануть підвищувати проїзд у маршрутках Києва до проведення круглого столу з представниками столичної влади.

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