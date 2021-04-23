Без транзиту газу тарифи в Україні можуть зрости в 4 рази - Макогон

У тарифи на газ закладається утримання газотранспортної системи України / УНІАН

В Україні розробляють так званий "нульовий" сценарій, який передбачає повну відсутність транзиту газу та оптимізацію газотранспортної системи (ГТС).

Даний сценарій розглядається на випадок запуску трубопроводу Північний потік-2 і відмови Газпрому від транзиту блакитного палива через українську ГТС. Про це заявив глава компанії Оператор ГТС України Сергій Макогон в інтерв'ю Економічній правді.

"Ми працюємо над сценарієм, який образно називаємо "нульовий". Він має на увазі відсутність транзиту, або незначний обсяг. Ми повинні розуміти, що наша система була розрахована на прокачування 146 мільярдів кубометрів газу на рік. У минулому році було 55, в цьому буде 40 з копійками. Відповідно, у нас є 100 мільярдів надлишкових потужностей. Очевидно, що без продовження транзиту вони не будуть використовуватися", - розповів Макогон.

читайте такожТранзит газу через Україну залежатиме від РФ і ЄС: експерт пояснив, до чого готуватисяЗа його словами, Україні потрібно оптимізувати систему, виводити з експлуатації зайві компресорні станції. Іншого варіанту немає, тому що утримання системи закладається в тариф. І якщо не буде транзиту, тариф доведеться збільшити в 4 рази.

"Через те що обсяг транзиту через Україну постійно падає, у них (Росії, – ред.) на своїй території з'являються в нашому напрямку надлишкові потужності, і вони їх поступово "підрізають". Вони вже закрили дві компресорні станції та почали демонтаж труб", - зазначив глава компанії.

Контракт на транзит газу між Росією та Україною 30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах. Домовленість була досягнута ще 20 грудня, проте підписи сторони поставили за добу до припинення колишнього контракту. Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими. За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу у Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати"." Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів. Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, що передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.

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