Битву програно, але війна триває: Україна вдарить по СП-2, щоб заблокувати запуск труби

Північний потік-2 можна зупинити, якщо Україна доведе, що Газпром контролює і видобуток, і транспортування газу - Вітренко / Reuters

Україна програла боротьбу, протидіючи добудові Північного потоку-2. Трубопровід Газпрому ймовірно буде добудовано. Однак війна Києва з російською трубою триває, і наразі йде робота над блокадою запуску газопроводу. Треба застосувати заходи, щоб введення до експлуатації магістралі стало комерційно невигідним заходом. При цьому Київ намагається не допустити сертифікації газопроводу. Трубопровід можна зупинити, якщо Київ доведе, що Путін і Газпром контролюють як видобуток, так і транспортування газу. Про це заявив глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

У інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що завершення будівництва СП-2 фактично є питанням вирішеним. Україна зазнала поразки в битві за припинення добудови магістралі.

читайте такожЄвросоюз вдарить по СП-2 перед його запуском: в Україні назвали сценарій блокади газопроводу"Програна битва, але не програна війна. І наша війна проти СП-2 триває. Битва, яка програна, це швидше за все, так виглядає, це безпосереднє будівництво СП-2, що його буде добудовано. На жаль, це будівництво відновилося в січні цього року. І відповідно, на жаль, це будівництво найближчим часом завершиться", - вважає Вітренко.

Втім, за його словами, Київ працює над тим, щоб запуск Північного потоку-2 так і не відбувся. Введення трубопроводу до експлуатації має стати невигідною з комерційної точки зору угодою.

"Для України важливо не те, щоб, умовно кажучи, була ця труба або не було цієї труби, а важливо, щоб по ній не йшов газ в обхід України. І нам потрібно зробити так, щоб цей газ через цю трубу не йшов", - уточнив глава НАК Нафтогаз.

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Також він додав, що Україна прикладає зусилля для того, щоб процедура сертифікації газопроводу не завершилася. Таке завдання можна реалізувати у тому випадку, якщо вдасться довести, що компанія-оператор СП-2 контролюється Газпромом і президентом Росії Володимиром Путіним. Законодавством Євросоюзу заборонено, щоб одна і та ж фізична або юридична особа контролювала як видобуток, так і транспортування палива.читайте такожБайдену "зв'язали" руки: у Конгресі США схвалили впровадження санкцій проти Північного потоку-2

"Це записано навіть у цій спільній заяві США та Німеччини. Вони кажуть, що вони зроблять все, щоб європейське законодавство, зокрема Третій енергопакет, був застосований і за буквою закону, і за духом закону", - підкреслив Юрій Вітренко.

Північний потік-2

Президент Володимир Зеленський закликав США і ЄС зупинити добудову газопроводу Північний потік-2. Він попереджав Захід про те, що запуск трубопроводу несе загрозу національній безпеці України.

Кандидат на пост канцлера ФРН Армін Лашет казав, що Європа відключить Північний потік-2 у тому випадку, якщо Росія використовуватиме газопровід як зброю проти України.

Колишній глава МЗС, дипломат Костянтин Грищенко вважає, що запуск СП-2 можуть відкласти на 3-4 роки у тому випадку, якщо новим канцлером Німеччини стане кандидат від Партії зелених.

США і ФРН 21 липня досягли угоди щодо Північного потоку-2. Захід обіцяє Україні гарантії з боку Німеччини щодо продовження російсько-українського договору з транзиту газу ще на 10 років і санкції проти Росії у разі нової агресії щодо Києва.

На Банковій розкритикували домовленості Вашингтона і Берліна щодо СП-2. За словами прессекретаря президента Сергія Нікіфорова, документ нічого конкретного Україні не гарантує. Тому Київ продовжить боротьбу проти трубопроводу і перемовини із Заходом.