УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Битву програно, але війна триває: Україна вдарить по СП-2, щоб заблокувати запуск труби

31 липня 2021, 14:46

Київ програв бій - газопровід Північний потік-2, швидше за все, буде добудовано, вважає Юрій Вітренко.

Північний потік-2
Північний потік-2 можна зупинити, якщо Україна доведе, що Газпром контролює і видобуток, і транспортування газу - Вітренко / Reuters

Україна програла боротьбу, протидіючи добудові Північного потоку-2. Трубопровід Газпрому ймовірно буде добудовано. Однак війна Києва з російською трубою триває, і наразі йде робота над блокадою запуску газопроводу. Треба застосувати заходи, щоб введення до експлуатації магістралі стало комерційно невигідним заходом. При цьому Київ намагається не допустити сертифікації газопроводу. Трубопровід можна зупинити, якщо Київ доведе, що Путін і Газпром контролюють як видобуток, так і транспортування газу. Про це заявив глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

У інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що завершення будівництва СП-2 фактично є питанням вирішеним. Україна зазнала поразки в битві за припинення добудови магістралі.

читайте такожЄвросоюз вдарить по СП-2 перед його запуском: в Україні назвали сценарій блокади газопроводу"Програна битва, але не програна війна. І наша війна проти СП-2 триває. Битва, яка програна, це швидше за все, так виглядає, це безпосереднє будівництво СП-2, що його буде добудовано. На жаль, це будівництво відновилося в січні цього року. І відповідно, на жаль, це будівництво найближчим часом завершиться", - вважає Вітренко.

Втім, за його словами, Київ працює над тим, щоб запуск Північного потоку-2 так і не відбувся. Введення трубопроводу до експлуатації має стати невигідною з комерційної точки зору угодою.

"Для України важливо не те, щоб, умовно кажучи, була ця труба або не було цієї труби, а важливо, щоб по ній не йшов газ в обхід України. І нам потрібно зробити так, щоб цей газ через цю трубу не йшов", - уточнив глава НАК Нафтогаз.

Реклама

Також він додав, що Україна прикладає зусилля для того, щоб процедура сертифікації газопроводу не завершилася. Таке завдання можна реалізувати у тому випадку, якщо вдасться довести, що компанія-оператор СП-2 контролюється Газпромом і президентом Росії Володимиром Путіним. Законодавством Євросоюзу заборонено, щоб одна і та ж фізична або юридична особа контролювала як видобуток, так і транспортування палива.читайте такожБайдену "зв'язали" руки: у Конгресі США схвалили впровадження санкцій проти Північного потоку-2

"Це записано навіть у цій спільній заяві США та Німеччини. Вони кажуть, що вони зроблять все, щоб європейське законодавство, зокрема Третій енергопакет, був застосований і за буквою закону, і за духом закону", - підкреслив Юрій Вітренко.

Північний потік-2

Президент Володимир Зеленський закликав США і ЄС зупинити добудову газопроводу Північний потік-2. Він попереджав Захід про те, що запуск трубопроводу несе загрозу національній безпеці України.

Кандидат на пост канцлера ФРН Армін Лашет казав, що Європа відключить Північний потік-2 у тому випадку, якщо Росія використовуватиме газопровід як зброю проти України.

Колишній глава МЗС, дипломат Костянтин Грищенко вважає, що запуск СП-2 можуть відкласти на 3-4 роки у тому випадку, якщо новим канцлером Німеччини стане кандидат від Партії зелених.

США і ФРН 21 липня досягли угоди щодо Північного потоку-2. Захід обіцяє Україні гарантії з боку Німеччини щодо продовження російсько-українського договору з транзиту газу ще на 10 років і санкції проти Росії у разі нової агресії щодо Києва.

На Банковій розкритикували домовленості Вашингтона і Берліна щодо СП-2. За словами прессекретаря президента Сергія Нікіфорова, документ нічого конкретного Україні не гарантує. Тому Київ продовжить боротьбу проти трубопроводу і перемовини із Заходом.

Нафтогаз Юрій Вітренко Північний потік-2 новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Битву програно, але війна триває: Україна вдарить по СП-2, щоб заблокувати запуск труби». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
День дружби 2021: сердечні привітання і милі листівки для друзівДень дружби 2021: сердечні привітання і милі листівки для друзів Ціна на газ у Європі б'є нові рекорди: Україна закликала ЄС завдати удару по ГазпромуЦіна на газ у Європі б'є нові рекорди: Україна закликала ЄС завдати удару по Газпрому Названо три найбільш невдачливих знака ЗодіакуНазвано три найбільш невдачливих знака Зодіаку Мир на Донбасі в обмін на "формулу Штайнмаєра": Україна поставила Росії умовуМир на Донбасі в обмін на "формулу Штайнмаєра": Україна поставила Росії умову Найкрасивіша українська модель топлес спокусливо прикрила груди ремінцемНайкрасивіша українська модель топлес спокусливо прикрила груди ремінцем

Останні новини

06:02

Можлива відставка Шмигаля: політолог дав прогноз, хто може стати новим прем'єром-міністром України

05:45

Коли День подруги 2021: теплі привітання, милі картинки і листівки

05:28

Вода для Криму і провал зусиль Росії: у Зеленського висміяли позов Москви до ЄСПЛ проти України Відео

05:02

Що ваші зуби говорять про ваше здоров'я: як ясна можуть "розповісти" про рак і ВІЛ Відео

04:22

Вчений передрік провал витівки Кремля забезпечити Крим водою з джерел під Азовським морем Відео

Реклама
03:50

Літнє жіноче взуття, яке соромно носити у 2021 році

02:16

Чисте повітря знижує ймовірність смертельного захворювання на 26% - вчені Відео

01:37

Коли Україна перетвориться на тропіки: синоптик дала несподіваний прогноз і назвала терміни Відео

00:51

"Інстаграмні відосики на хліб не намажеш": експерт пояснив, навіщо Зеленському відставка Шмигаля

00:20

Гороскоп на сьогодні 1 серпня для всіх знаків Зодіаку: неприємні сюрпризи, обман або знак згори Відео

31 липня, субота
23:54

Виявлено причину появи нових штамів коронавірусу Відео

23:14

У Туреччині затримали підозрюваного у підпалі лісів

22:40

У Харкові голий псих побився з копами на даху: один з поліцейських злетів з 3-метрової висоти Відео

22:22

Нищівний град і потужні зливи: Україну накриє небезпечний шторм Відео

21:58

"За два дні до смерті": агентів МакЅим розкритикували за небилиці і помилкові надії

21:33

Паралізована мати у квартирі з трупом сина: моторошні деталі смерті зірки Маршу Турецького

20:59

Британські фури катаються по Європі із зображенням карти України без Криму

20:37

Запуск СП-2 - загроза Україні та Європі: у США розкрили причину схвалення Байденом проекту Газпрому Відео

20:34

Кінець епохи пекельних маршруток: у Києві запровадили нові правила перевезень - що змінюється Відео

20:20

Білі фартухи і темні сукні: у Мережі спалахнув скандал через шкільну форму за мотивами СРСР

Реклама
19:49

Атака РФ на Україну обернеться потужним ударом: Лашет поставив ультиматум Москві через СП-2 Відео

19:48

"РФ важко зіскочити": Вітренко назвав головну умову нових переговорів щодо транзиту газу Відео

19:30

Путін "нацарював" на довічне ув'язнення Погляд

19:12

Привезли з Туреччини і Росії: у Миколаєві зафіксовано чотири випадки зараження штамом "Дельта" Відео

18:57

Чаус знову зникне: експерт розкрив несподіваний сценарій у справі скандального екссудді Відео

18:28

Купувала креветки, а виявився желатин: в Затоці туристка поскаржилася на шахрайство торговців Відео

18:11

"На славу Путіна": у Києві фанат "ДНР" влаштував стрілянину з вікна квартири Відео

17:55

"Не подобається - прошу самоліквідуватися": Вірастюк опублікував пост про російську мову в Україні

17:45

Гороскоп для Близнюків на серпень 2021: які завдання доведеться вирішувати цього місяця

17:37

Україна отримала нову партію в 1,5 млн доз китайської вакцини Sinovac Відео

17:28

Греція у вогні: за добу спалахнули 46 лісових пожеж Відео

16:53

"Голий з пов'язкою": на Вінниччині розповіли про появу Чауса в селі Мазурівка Відео

16:28

В Україну йде небезпечний циклон "Гвідо": які регіони зачепить негода Відео

16:26

Декомунізація в Україні: в РФ закотили істерику і згадали про "міжнародне право" Відео

16:11

Рекордні ціни на газ атакують Європу: маневри Газпрому стрясуть ринок палива вже взимку

15:48

"Ноги не тримають": Світоліна розповіла про складну перемогу в "бронзовому фіналі" Олімпіади-2020 Фото Відео

15:37

Кричали один на одного: у ФРН розповіли про конфлікт Меркель і Путіна через Україну Відео

15:20

Після рішення РНБО на "Укрзалізницю" чекають масштабні кадрові чистки - ЗМІ

14:48

Світоліна виборола першу для України олімпійську медаль у тенісі Фото

14:46

Битву програно, але війна триває: Україна вдарить по СП-2, щоб заблокувати запуск труби Відео

Реклама
14:41

В СБУ відповіли на звинувачення у викраденні Чауса і розповіли про його місцеперебування Відео

14:36

Комаровський назвав оптимальну температуру для кондиціонера в спеку

14:25

Помилка виконавців: експерт пояснив, чому СБУ і НАБУ зчепилися через Чауса Відео

14:20

Гороскоп на серпень 2021 для Тельця: що допоможе представникам знака уникнути руйнування долі

13:55

"Гопник" з "90-х" і "людина без совісті": як Данилюк вдарив в око Милованова на день народження Відео

13:38

Молочка, м'ясо, олія і цибуля: що і на скільки подорожчає в Україні восени

12:52

Тягли землею за волосся: у Черкасах одеські байкери жорстоко побили молоду пару Відео

12:17

Приголомшлива історія з Калуша: 60-річний Роман Гулак один виховує 11 дітей, яких усиновив

12:14

У Метінвесті розповіли деталі надзвичайної події на шахтоуправлінні "Покровське"

12:13

Убивство Мирослави Третяк: прокуратура назвала причину смерті 6-річної дівчинки Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти